Studie: Elefanter har navn på hverandre

I studien har et internasjonalt forskerteam brukt en kunstig intelligens-algoritme for å analysere ropene fra to ville flokker med afrikanske savanneelefanter i Kenya.

Forskningen viser at i tillegg til at elefanter bruker spesifikke lyder for hvert individ, gjenkjenner de også og reagerer på lyder rettet mot dem. Lyder som ikke er rettet mot dem, ignorerer de, sier Michael Pardo, som forsker på atferdsøkologi ved Colorado State University.

– Dette indikerer at elefanter kan avgjøre om noen tilkaller dem bare ved å høre lyden som brukes, sier han.

Når forskere spilte av et opptak til en elefant av en venn eller et familiemedlem som ropte navnet deres, reagerte dyret positivt, ifølge forskerne. Da den samme elefanten fikk høre andres navn, reagerte den langt mindre entusiastisk.

– Bevisene som er lagt fram her, viser at elefanter bruker spesifikke lyder for å navngi hverandre, noe som indikerer at de har evnen til abstrakt tenkning, sier forsker George Wittemyer.

