Sør-Korea skjøt varselskudd mot nord – hevder nordkoreanske soldater krenket grensen

Ifølge Sør-Korea tok nordkoreanske soldater seg i en kort periode over den tungt bevoktede grensen før de trakk seg tilbake til nordsiden av grensen. Sørkoreanske soldater svarte med å skyte varselskudd, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået tirsdag, som siterer Sør-Koreas generalstab.

Hendelsen skjedde søndag, ifølge Yonhap og andre sørkoreanske medier som også har omtalt saken, blant dem avisen Kukmin Ilbo.

– Krysset midtlinjen

Ifølge den sørkoreanske generalstaben var det en gruppe på mer enn ti soldater fra Nord-Korea som krysset midtlinjen i den demilitariserte sonen som skiller de to landene. Det skjedde ved 12.30-tiden søndag, ifølge opplysningene.

Sørkoreanske styrker sendte ut varsel fra høyttalere og skjøt varselskudd, noe som resulterte i at de nordkoreanske soldatene umiddelbart vendte tilbake til sin side av grensen, ifølge opplysningene fra Seoul.

Generalstaben i Sør-Korea legger til at det ikke ble registrert noen uvanlig aktivitet etter varselskuddene.

Nordkoreanske myndigheter hadde tirsdag formiddag ikke kommentert saken.

Neppe med vilje

Det sørkoreanske forsvarets vurdering er at de nordkoreanske soldatene ikke ser ut til å ha krysset grensen med vilje. Det dreier seg om et skogsområde der grensemarkeringene ikke er godt synlige, uttaler en talsperson for den sørkoreanske generalstaben.

– Det antas at de nordkoreanske soldatene, som var utstyrt med hakker og andre verktøy og var i arbeid, hadde krysset grensen etter å ha gått feil, sier Lee Sung-joon til journalister i Seoul.

Verdens tyngst bevæpnede grense

Grensen mellom de to landene er den tyngst bevæpnede i verden og er fylt av miner. På begge sider står hundretusener av soldater i kampberedskap, vendt mot hverandre. Det er et resultat av Koreakrigen fra 1950 til 1953, som ble avsluttet med våpenstillstand, men ingen fredsavtale. Formelt sett er de to landene derfor i krig med hverandre fortsatt.

Den siste tiden har spenningen økt på Koreahalvøya. Søndag gjenopptok Sør-Korea propagandasendinger via store høyttalere vendt mot nord, som svar på at Nord-Korea de siste dagene har sendt ballonger fraktet med søppel over grensen til Sør-Korea. Nord-Korea har satt opp egne høyttalere på sin side av grensen, vendt mot sør, men ikke tatt dem i bruk ennå.

