Sikkerhetsrådet støtter resolusjon om våpenhvile på Gazastripen

Det amerikanske forslaget tar til orde for umiddelbar våpenhvile mellom israelske styrker og Hamas, samt løslatelse av gisler. USA sluttførte arbeidet med teksten søndag, etter seks dager med forhandlinger med medlemslandene i rådet.

Russland avsto fra å stemme da Sikkerhetsrådet behandlet forslaget mandag, men de øvrige 14 medlemmene av FNs sikkerhetsråd ga sin tilslutning til forslaget.

USAs president Joe Biden la 31. mai fram en våpenhvileplan med tre faser. Biden omtalte da forslaget som et israelsk initiativ. Noen av medlemslandene i Sikkerhetsrådet satte imidlertid spørsmålstegn ved om Israel faktisk hadde akseptert planen for å stanse kamphandlingene på Gazastripen.

– Har akseptert

I resolusjonen som er godkjent mandag, ønskes forslaget velkommen. Det heter i teksten at Israel har akseptert det og at Hamas oppfordres til å akseptere det. Begge parter oppfordres videre til å «fullt ut implementere betingelsene uten nøling og vilkår».

– Vi venter på at Hamas skal gå med på våpenhvileavtalen de hevder de ønsker, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield i forkant av avstemningen.

– For hver dag som går, fortsetter de unødige lidelsene, sier hun.

I en uttalelse sier Hamas ifølge Reuters at gruppen er «villig til å samarbeide med meglerne om innføring av prinsippene i planen». De ønsker også resolusjonen velkommen.

Månedslange forhandlinger

Den vedtatte resolusjonen beskriver våpenhvileforslaget og fasene i detalj.

– Hvis forhandlingene tar lenger enn seks uker i fase en, vil våpenhvile fortsette så lenge forhandlingene fortsetter, heter det blant annet.

Sikkerhetsrådet vedtok i mars en resolusjon der det ble krevet umiddelbar våpenhvile og løslatelse av alle gisler som Hamas holder.

Forhandlere fra USA, Egypt og Qatar har forsøkt å forhandle fram en våpenhvile i månedsvis. Hamas har sagt at de ønsker en endelig slutt på krigen på Gazastripen og tilbaketrekking av israelske styrker fra landområdet med 2,3 millioner palestinere.

Den israelske regjeringen under ledelse av statsminister Benjamin Netanyahu har på sin side lovet å knuse Hamas, og har flere ganger avvist å avslutte krigen før dette målet er nådd.

Blinken på ny reise

Samme dag som resolusjonen ble behandlet i Sikkerhetsrådet, var USAs utenriksminister Antony Blinken på en ny reise i Midtøsten.

USAs utsendte startet besøket med et stopp i Egypt hvor han møtte president Abdel Fattah al-Sisi. Senere mandag landet han i Israel, hvor han hadde et møte statsminister Benjamin Netanyahu.

Ifølge Blinken er Hamas den eneste parten som ikke har akseptert forslaget til våpenhvile som president Joe Biden har lagt fram.

– Mitt budskap til regjeringer og menneskene i regionen er at hvis dere ønsker våpenhvile, må dere presse Hamas til å si ja, sa Blinken til journalister etter møtet med Sisi.

Den høytstående Hamas-tjenestemannen Sami Abu Zuhri var kritisk til Blinkens kommentarer.

– Blinkens tale i Egypt er partisk for Israel og gir et amerikansk dekke for det holocaust som har skjedd under okkupasjonen i Gaza, sa han i en uttalelse.

– Diskuterte plan

I møtet med Netanyahu fremhevet Blinken viktigheten av en plan for hva som skal skje med Gazastripen etter krigen, ifølge en skriftlig uttalelse fra amerikansk UD.

Blinken understreket også hvor viktig det er at konflikten ikke sprer seg, ifølge uttalelsen.

– Han gjentok at våpenhvileforslaget vil bidra til ro langs Israels nordlige grense og fortsette Israels integrasjon i regionen, heter det i uttalelsen.

Sent mandag kveld kom det reaksjoner både fra den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden og Egypt.

Palestinernes president Mahmoud Abbas sa at han ønsker resolusjonsvedtaket velkommen, fremgår det av en uttalelse fra kontoret hans. I en uttalelse fra utenriksdepartementet i Kairo heter det at Egypt ønsker resolusjonen som tar til orde for omfattende og permanent våpenhvile på Gazastripen, velkommen.

Gruppen Islamsk hellig krig (Jihad), som er alliert med Hamas, sendte tidlig natt til tirsdag ut en uttalelse der det heter at den ser positivt på innholdet i resolusjonen.

