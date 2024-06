Presidenten i Malawi: Alle om bord styrtet fly omkom

– Det er med stor sorg at jeg kan bekrefte at alle om bord omkom, sa Malawis president Lazarus Chakwera i en TV-sendt tale til landets innbyggere tirsdag ettermiddag.

Flyet hadde da vært savnet i nesten ett døgn. Tåke og tett skog har gjort letearbeidet vanskelig.

En talsperson for militæret sa tidligere tirsdag at flyet ikke var funnet, men at det kunne ha styrtet i Chikangawa-skogen i et fjellområde nord i landet.

Måtte snu

Regjeringen i Malawi meldte mandag at de hadde mistet kontakten med militærflyet. Om bord var Chilima, Malawis tidligere førstedame Shanil Dzimbiri og åtte andre personer.

Flyet skulle fra hovedstaden Lilongwe til byen Mzuzu lenger nord. Men her var det så dårlig sikt at det ikke var trygt å lande.

Dermed fikk flyet beskjed om å dra tilbake til hovedstaden, sa Chakwera i en TV-sendt tale etter at flyet var meldt savnet.

Ba om norsk hjelp

Chilima ble ansett som en mulig kandidat til presidentvalget i landet neste år. I 2022 ble han anklaget for korrupsjon, men tiltalen ble droppet i forrige måned.

Malawi, et av verdens fattigste land, er blant landene i Afrika som har fått mest bistand fra Norge.

I søket etter flyet ba Malawi om hjelp fra USA, Storbritannia, Israel og Norge. Også Angolas romfartsorganisasjon ble bedt om å bistå. Flere hundre mennesker deltok i letearbeidet på bakken.

