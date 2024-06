Ekspert om USA-valget: – Et kart som favoriserer Trump

Selv med flest stemmer er det langt fra sikkert at Joe Biden vinner presidentvalget 5. november.

For å vinne valget må Biden sikre 270 valgmannstemmer. Det er her den sittende presidenten står overfor en større utfordring enn Trump – fordi valgsystemet er innrettet slik at republikanske kandidater oftere ender opp med valgmannstemmer til tross for at de ikke har majoriteten av folkestemmene, sier Doug Sosnik til politikknettstedet Axios.

– Nesten umulig

Når amerikanerne går til valg, stemmer de på valgmenn og ikke direkte på presidentkandidatene. Det er de 538 personene i valgmannskollegiet som til slutt foretar det formelle valget av president, og det er den første kandidaten til å nå 270 valgmenn som sikrer seier i valget.

En oversikt fra The Cook Political Report, viser avviket mellom folkeavstemningen og stemmene gitt i valgmannskollegiet gjennom de siste 25 årene.

– Grunnleggende sett viser oversikten at en republikansk presidentkandidat kan tape folkeavstemningen med liten margin, og likevel vinne et flertall i valgmannskollegiet. Det er imidlertid nesten umulig for en demokrat å gjøre det samme, skriver nettstedet på sine sider.

---

Joe Biden er demokratenes presidentkandidat.

Donald Trump er republikansk presidentkandidat.

15.-18- juli: Republikanernes landsmøte i Milwaukee i Wisconsin.

19.-22- august: Demokratenes landsmøte i Chicago.

5. november: Presidentvalg.

---

Ønsker endring

Nesten to tredjedeler av voksne i USA (65 prosent) sier at måten presidenten blir valgt på bør endres slik at vinneren av den nasjonale folkeavstemningen blir president. En tredjedel foretrekker å beholde dagens valgsystem med valgmannskollegiet, skriver Pew Research Center.

I tillegg til å ønske å endre valgsystemet, rapporterer en overveldende andel amerikanere at de er misfornøyde med jobben Kongressen gjør. En undersøkelse fra Gallup viser at 81 prosent av amerikanere i mai, synes Kongressen gjør en dårlig jobb.

Usikkert om Biden tar Michigan

Samtidig som at det ikke er sikkert at Biden sikrer nok valgmenn til å vinne i november, er det nå knyttet stor usikkerhet til om han klarer å sikre seg delstaten Michigan. 15 valgmannstemmer står på spill der i høst, etter at Trump vant staten i 2016, og Demokratene marginalt sikret seier i 2020.

I stater som Arizona, Nevada og Georgia, hvor Biden i 2020 vant komfortabelt, viser meningsmålinger nå at han har mistet mange støttespillere. Sosnik sier hans analyse for øyeblikket favoriserer Donald Trump til å vinne valget i 2024.

– Min analyse av velgerhistorikk og meningsmålinger, viser et kart som for øyeblikket favoriserer Trump – selv om nye abortregler i Arizona bedrer Bidens sjanser, skriver Sosnik til Axios.

