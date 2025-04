Skolebyråden i Oslo etter Modi-saken: – Vi trenger en nasjonal avklaring om reglene

Utdanningsbyråd i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H), har lest Dagsavisens sak om 15 år gamle Modi og bestekompisen Amir, som over natta ble ulovlig utestengt fra en skole øst i Oslo våren 2024. Hun ønsker ikke å uttale seg om enkeltsaken, men mener den reiser flere viktige og prinsipielle spørsmål.

– Det er alvorlig hvis elever blir utestengt uten vedtak eller hjemmel i loven. Osloskolen skal følge regelverket, og det er avgjørende at vi sikrer at alle elever får den opplæringen de har krav på. Samtidig må vi sørge for trygge skolemiljøer for alle elever og ansatte, fastslår utdanningsbyråden, som vil ta initiativ til en gjennomgang i kjølvannet av Modi-saken:

– Jeg vil forsikre meg om at vi har de systemene som skal til for å følge opp elever som Modi på en god og trygg måte. I Osloskolen skal det være plass til alle elever. Vi skal ha et godt opplæringstilbud i tråd med barnets beste og barnets rettigheter, understreker utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden.

Ifølge professor emerita Kirsten Sandberg ved Universitetet i Oslo, er det nettopp disse grunnleggende rettighetene som er brutt i Modis tilfelle. Det kan du lese mer om her.

– Må fattes vedtak

Parallelt med ambisjonen om en fellesskole med «plass til alle elever», gjør volds- og kriminalitetsutviklingen hverdagen stadig tøffere både for elever og ansatte ute på norske skoler.

---

TALLENES TALE

Fra 2015 til 2023 har tallet på siktede barn under 18 år økt fra under 6.000 til cirka 9.000 barn. Av disse ble nær én av ti siktet for gjentatt og/eller alvorlig kriminalitet som grov vold og ran.

I fjor ble det rapportert inn 7.835 volds- og trusselhendelser i Osloskolen. Rundt 200 av dem var såkalt «kritiske hendelser». Det vil si trusler om eller bruk av våpen, samt vold mot skoleansatte.

I 2015 ble 134 barn under 15 år mistenkt for den mest alvorlige eller gjentakende kriminaliteten. I 2023 var tallet økt til 455.

---

I våre naboland raser debatten om hvordan samfunnet og skolen skal håndtere barn som begår alvorlig kriminalitet. I Sverige er det allerede etablert en rekke såkalte akuttskoler, noe Frp foreløpig er alene om å ta til orde for her hjemme.

I Utdanningsdirektoratet er meldingen krystallklar:

– All utestengelse av elever fra grunnskolen er i strid med Opplæringsloven, med mindre skoleeier har et rettslig grunnlag for noe annet. Dersom en elev skal holdes borte fra opplæringen må det fattes vedtak om bortvisning eller tvungent skolebytte, har Hilde Austad, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet uttalt til Dagsavisen.

Det må gjøres en tydeligere nasjonal avklaring av hvordan regelverket kan praktiseres. — Julie Remen Midtgarden (H), utdanningsbyråd i Oslo

I Modi og Amirs tilfelle ble det aldri fattet noe slikt vedtak i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Istedenfor ble det presset på for at familiene skulle gå med på alternative skoletilbud, som etter loven er frivillig, og som familien derfor sto fritt til å takke nei til. De ville at barna skulle fortsette på nærskolen der loven ga dem rett til å gå.

Saken fortsetter under faktaboksen

---

---





Remen Midtgarden: – På høy tid at regjeringen tar grep

Dagsavisen har spurt utdanningsbyråden i Oslo om dagens lovverk i tilstrekkelig grad tar høyde for den skvisen skolen i økende grad står i. Til dette svarer hun:

– Opplæringsloven tar ikke høyde for alle situasjoner som skolen kan havne i, sier Julie Remen Midtgarden.

Hun mener et eksempel på dette, er manglende muligheter for informasjonsdeling mellom skolen og andre instanser som jobber med barn og unge.

– Dette svekker skolens evne til å forebygge vold, mobbing og kriminalitet. Selv i en stor by som Oslo, med mange skoler, ser vi at ungdom i konflikt ofte havner på samme skole, noe som utfordrer arbeidet med trygge skolemiljøer, sier Høyre-byråden, som for en stund siden sendte et brev til Justis- og beredskapsministeren der hun etterlyste større muligheter for informasjonsdeling.

Hun venter fortsatt på svar.

Stadig yngre elever rekrutteres til kriminalitet. — Julie Remen Midtgarden (H), utdanningsbyråd i Oslo

– Det er på høy tid at regjeringen tar grep, mener Remen Midtgarden.

Hun viser samtidig til at det allerede finnes hjemler som gir skolene flere muligheter.

– Spørsmålet er om vi bruker dem godt nok. Det må gjøres en tydeligere nasjonal avklaring av hvordan regelverket kan praktiseres for å sikre både elever og ansatte. Dette handler ikke bare om nye regler, men også om bedre bruk av eksisterende verktøy, sier Julie Remen Midtgarden til Dagsavisen.

– En av byrådets viktigste satsinger

Utdanningsbyråden i Oslo legger ikke skjul på at den vedvarende negative utviklingen i volds- og kriminalitetsstatistikken både i og utenfor skolen de siste ni-ti årene, bekymrer henne. Derfor mener hun man også må vurdere om lovverket tar tilstrekkelig høyde for at unge, som begår kriminalitet, blir stadig yngre og påvirker tryggheten på skolene våre.

– Her må vi både se på hensynet til den enkelte elev, og elevene i et klasse- og skolemiljø, sier Julie Remen Midtgarden til Dagsavisen.

– Vi har en situasjon med manglende mestring og økt utenforskap, særlig blant unge menn med minoritetsbakgrunn. Hvordan skal disse unge mennene føle at de har en plass i samfunnet? Og hvordan skal Oslo kommune, skole og politi unngå å bidra til å skyve dem ut i økt utenforskap og en kriminell løpebane?

– Å hindre at unge faller utenfor er en av byrådets viktigste satsinger. Vi vet at manglende mestring og trivsel i skolen ofte er en inngangsport til utenforskap og kriminalitet, fremholder Remen Midtgarden.

– Tidlig innsats og forebygging virker

Utdanningsbyråden trekker fram byrådets innføring av en-til-en-oppfølging av alvorlig kriminell ungdom, fritidskortet som gir 40.000 barn tilgang til ulike aktiviteter og flere sommerjobber for unge i hovedstaden, som eksempler på praktisk politikk som skal bekjempe utenforskap i hovedstaden.

Deretter slår hun fast:

– Stadig yngre elever rekrutteres til kriminalitet. For å hindre frafall har byrådet opprettet egne skoleplasser for dem som sliter med rus og kriminalitet. Samtidig styrker vi skolene i levekårsutsatte områder, etablerer ambulante team og utvider alternative opplæringstilbud. Dette byrådet investerer i barnas fremtid, understreker byråd Julie Remen Midtgarden, og legger til:

– Tidlig innsats og forebygging virker. Osloskolen skal være den beste i landet til å løfte alle elever og utjevne sosiale forskjeller. Vi skal sikre at elevene våre lærer, mestrer og trives i skolen.

---

Skolen i skvis

Hvordan skal skolen og samfunnet håndtere barn som begår kriminalitet, ivareta deres rett til opplæring og samtidig sikre tryggheten til både elever og lærere?

I februar 2024 havnet tiendeklassingene Modi og Amir i en voldelig konfrontasjon med en 19-åring, som endte med at 19-åringen ble knivstukket og påført alvorlige, men ikke livstruende skader.

Modi og Amir ble umiddelbart utestengt fra sin nærskole, og forble utestengt ut skoleåret – uten at det ble fattet skriftlig vedtak eller gitt en formell begrunnelse.

Av hensyn til de involverte elevene bruker Dagsavisen fiktive navn på guttene og unnlater å navngi skolen.

Dagsavisen har gjennom flere år belyst utfordringer i skolen, herunder vold og trusler mot både lærere og elever.

---

---

---

