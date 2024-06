Israel nekter uavhengig gransking av påståtte krigsforbrytelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Allerede i forbindelse med Hamas-angrepet mot det sørlige Israel 7. oktober i fjor ble det framsatt anklager mot den israelske hæren.

Disse anklagene kom fra israelere som overlevde angrepet, og som blant annet ville ha svar på hvorfor en israelsk stridsvogn åpnet ild mot et hus i kibbutzen Be'eri, til tross for at de visste at mange israelere ble holdt som gisler der. Tolv gisler ble drept.

Generalen som ga ordren om å angripe huset, Barak Hiram, har i intervjuer forsvart beslutningen, og den israelske hærens etterforskning er fortsatt ikke ferdig, snart åtte måneder senere.

Det samme gjelder anklager fra overlevende som hevder at mange israelere ble drept da kamphelikoptre angrep biler med gisler som var på vei til Gaza.

Israelsk politi har konkludert med at dette stemmer, men ingen er stilt til ansvar.

Angrep hjelpearbeidere

Israelske styrker anklages for omfattende drap på sivile i Gaza de siste åtte månedene, blant dem journalister, helsearbeidere og hjelpearbeidere.

Flertallet av de nærmere 37.000 drepte er ifølge palestinske helsemyndigheter kvinner og barn.

I en av de mest omtalte sakene ble seks utenlandske hjelpearbeidere og den palestinske sjåføren deres drept i et luftangrep mot en tydelig merket bilkolonne fra den amerikanske organisasjonen World Central Kitchen.

Angrepet utløste skarp internasjonal kritikk, og både den israelske hæren og statsminister Benjamin Netanyahu omtalte få dager senere hendelsen som en tragisk feil.

Slike innrømmelser er unntak, og den eneste følgen hittil er at to soldater er dimittert.

Les også: 210 palestinere drept i angrep i det sentrale Gaza

Teltleir med flyktninger

Ifølge den israelske generaladvokaten Yifat Tomer-Yerushalmi er det innledet etterforskning i rundt 70 saker der israelske styrker anklages for krigsforbrytelser og andre overgrep.

Hun har ikke opplyst hvilke saker det er snakk om, noe den israelske hæren heller ikke vil kommentere. De vil bare svare på spørsmål om enkelthendelser.

Blant sakene som etterforskes er det israelske angrepet mot en teltleir med internt fordrevne i Rafah 26. mai, der 45 palestinere ble drept, de fleste kvinner og barn.

Israels foreløpige konklusjon er at rakettene som ble benyttet umulig kan ha krevd så mange liv, men at de trolig utløste eksplosjoner i et våpenlager slik at mange omkom i brannen som fulgte.

– Israel tror at de kan føre verden bak lyset med sine falske påstander om at de ikke ønsker å drepe barn og kvinner, og de hevder at de selv etterforsker sine egne forbrytelser, lød kommentaren fra Hamas.

Den israelske hæren opplyser at etterforskningen nå er overlatt til et uavhengig organ og at konklusjonene vil bli oversendt generaladvokaten.

Les også: Kvinner og barn drept i israelsk angrep på FN-skole i Gaza

Skuddskader

I februar ble over 100 palestinere drept og 700 såret da israelske soldater ifølge øyenvitner åpnet ild mot en menneskemengde som ventet på en lastebilkolonne med nødhjelp utenfor Gaza by.

Israel hevdet først at det bare ble skutt varselsskudd og at de fleste ofrene ble tråkket ned. Ifølge palestinske helsearbeidere hadde nesten alle ofrene skuddskader.

Israels påstander er ikke i samsvar med bevisene, konstaterte Amnesty International.

Heller ikke denne etterforskningen er sluttført, men er overlatt til et uavhengig organ, opplyser den israelske militærledelsen.

Den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem har gjentatte ganger tidligere konkludert med at slik etterforskning bærer preg av å være hvitvasking, og at det sjelden fører til at de skyldige blir stilt til ansvar.

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)

Skutt med hvitt flagg

I januar ble en palestinsk mann, som gikk sammen med fire andre, skutt og drept i Gaza. Mannen bar på et hvitt flagg, et internasjonalt tegn på overgivelse, og de fire andre gikk med hendene over hodet.

Det hele ble fanget på en video og skuddene kom ifølge øyenvitner fra en israelsk stridsvogn tett ved.

Den israelske hæren hevder å ha gjennomført en grundig etterforskning og konkluderer med at det ikke lar seg gjøre å fastslå hvor de dødelige skuddene kom fra.

Det samme var tilfelle da en palestinsk bestemor som gikk sammen med det lille barnebarnet sitt, ble skutt og drept. Også hun bar på et hvitt flagg og drapet ble filmet.

I mars ble fire ubevæpnede palestinere som gikk langs en vei utenfor Khan Younis drept i et målrettet droneangrep. Også denne hendelsen ble filmet. En femte mann forsøkte å løpe i sikkerhet, men ble også drept.

Hendelsen blir nå etterforsket av et uavhengig organ, opplyser den israelske hæren.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Død i fangenskap

I desember ble den palestinske kirurgen Adnan al-Bursh tatt til fange av israelske soldater, og i april døde han i Ofer-fengselet.

Ifølge den israelske avdelingen av organisasjonen Physicians for Human Rights bar han preg av å ha blitt mishandlet, og de har derfor krevd etterforskning. Resultatet er ikke kjent.

Israelsk militærpoliti opplyste nylig at de etterforsker 48 dødsfall blant palestinere tatt til fange på Gazastripen, men ingen er hittil stilt til ansvar for noen av dem.

Israelske og internasjonale menneskerettsorganisasjoner har i rapporter dokumentert omfattende mishandling av palestinske krigsfanger, men israelske myndigheter avviser dette og hevder fangene blir behandlet i tråd med krigens folkerett.

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Nei til uavhengig gransking

Tidligere denne måneden ble over 30 mennesker drept i et israelsk luftangrep mot en FN-drevet skole i flyktningleiren Nuseirat der tusenvis av internt fordrevne palestinere hadde søkt tilflukt.

En talsmann kalte det et presisjonsangrep, sa at den israelske hæren var helt ukjent med at sivile ble drept, men lovet gransking.

EUs utenrikssjef Josep Borrell var blant dem som krevde uavhengig gransking av angrepet.

FNs generalsekretær António Guterres og menneskerettsorganisasjoner som Amnesty International, Human Rights Watch og israelske B’Tselem har også gjentatte ganger tidligere krevd uavhengig gransking etter israelske angrep, men dette nekter israelske myndigheter å gå med på.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?