Minst 27 meldes drept i israelsk angrep på FN-skole

Det Hamas-drevne mediekontoret i Gaza melder at det dreier seg om en skole i flyktningleiren Nuseirat sentralt på Gazastripen, og at flere titalls også ble såret.

Det israelske militæret bekrefter å ha bombet skolen for å ramme det de omtaler som en Hamas-leir kommandopost. De sier videre at de før angrepet tok flere steg for å redusere faren for sivile.

Israelske jagerfly «gjennomførte et presist angrep mot en Hamas-leir gjemt inne i en UNRWA-skole i Nuseirat-område», skriver militæret i en uttalelse. Videre heter det at flere terrorister ble eliminert.

Skolen drives av UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktninger.

Hamas-mediekontorets leder Ismail al-Thawabta avviser at en Hamas-leir var gjemt på skolen.

– Okkupasjonsmakten bruker løgner og falske, fabrikkerte historier til å rettferdiggjøre denne brutale forbrytelsen mot flere titalls fordrevne mennesker, sier Thawabta til Reuters.