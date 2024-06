Israel angriper Nuseirat-området på Gazastripen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepene retter seg også mot Deir al-Balah, skriver Haaretz.

Angrepene lørdag skjer to dager etter at minst 37 personer ble drept i et israelsk angrep mot en FN-drevet skole i flyktningleiren.

Ifølge Israels militære (IDF) ble 17 militante drept i angrepet mot skolen.

Skolen blir drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) og huset tusenvis av internt fordrevne palestinere fra den nordlige delen av Gaza.

