Tysk sikkerhetstjeneste fastslår at partiet AfD er ekstremistisk

Dermed gir BfV seg selv fullmakt til å overvåke partiet tettere enn før. BfVs navn kan oversettes til norsk som «Føderalt kontor for forfatningsbeskyttelse».

Tidligere har deler av Alternativ for Tyskland (AfD) blitt klassifisert som ekstremistiske, deriblant ungdomspartiet og flere delstatspartier, skriver Tagesschau.

I 2021 ble partiet som helhet mistenkt for å være ekstremistisk, men det er først nå BfV har trukket en konklusjon. Dermed gir de seg selv retten til blant annet å verve informanter og avlytte kommunikasjon mellom partiets medlemmer.

I rapporten slås det fast at AfD er et parti som strider mot grunnleggende prinsipper i grunnloven, deriblant menneskeverd, en rettsstat og demokratiske prinsipper.

AfD har hele tiden bestridt at de er ekstremister og har kjempet mot klassifiseringen i rettsvesenet. De mener BfV handler som en politisk aktør.

Det gjenstår fortsatt en rettsavgjørelse for å fastslå at den nye klassifiseringen er lovlig, og det ventes også at det kommer nye søksmål fra AfD.

– AfD representerer et etnisk konsept som diskriminerer hele befolkningsgrupper, og de behandler innbyggere med migrasjonshistorikk som andreklasses tyskere. Deres holdning reflekteres i rasistiske uttalelser, særlig mot innvandrere og muslimer, sier innenriksminister Nancy Faeser i en uttalelse.

