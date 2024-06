Sør-Korea slår en strek over militær avtale med Nord-Korea

Avtalen ble inngått i 2018, men blir nå skrotet som følge av at Nord-Korea nylig sendte hundrevis av ballonger med søppel og avføring over grensa.

Alt i november varslet Sør-Korea at de delvis ville oppheve avtalen, da som svar på at Nord-Korea skjøt opp det som ifølge vestlig etterretning var en spionsatellitt.

Tonnevis med søppel

Nord-Korea lovet mandag rett nok å ikke sende flere søppelballonger inn over nabolandet, men truer med å gjøre det på nytt dersom Sør-Korea sender flere pamfletter med regimekritikk den andre veien.

Sør-Korea har fått lære hvor ekkelt det er og hvor mye innsats det krever å samle inn søppel etter at Nord-Korea sendte 15 tonn med 3500 ballonger, sier Nord-Korea viseforsvarsminister Kim Kang Il i en uttalelse gitt til statsmediet KCNA.

Ifølge Sør-Korea ble det sendt 700 ballonger.

Varsler mottiltak

Sør-Korea varsler også andre mottiltak og truer med å gjenoppta avspillingen av propaganda mot Kim Jong-uns regime via store høyttalere på grensa.

Dette ble stanset etter et toppmøte mellom landenes ledere i 2018.

Sender K-pop og filmer

Nord-Korea hevder på sin side at søppelballongene var et svar på en propagandakampanje drevet av nordkoreanske avhoppere og aktivister i Sør-Korea. De sender jevnlig ballonger med regimekritiske brosjyrer, mat, medisiner, penger og USB-penner med K-pop-musikk og sørkoreanske filmer over grensa.

Sør-Korea mener de nordkoreanske søppelballongene bryter med avtalen om våpenhvile mellom Nord- og Sør-Korea. Korea-krigen tok slutt i 1953 med våpenhvile, men ingen fredsavtale. Dermed er de to landene teknisk sett fortsatt i krig.

