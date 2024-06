– Massive russiske angrep mot Ukrainas strømnett

En kommandant i Ukrainas luftvåpen sier samtidig at Ukraina har skutt ned 35 av 53 russiske raketter, samt 46 av 47 angrepsdroner.

Flere steder er mennesker blitt såret i angrepene, deriblant i Lviv helt vest i landet.

I Kharkiv i nordøst, som den siste tiden har vært under harde angrep, ble tolv mennesker lagt inn på sykehus etter at et angrep rammet like ved der de hadde søkt tilflukt. Åtte av de sårede er barn, ifølge Kharkivs guvernør Oleh Sjinjehuvov.

– Sjette gang

Energiverkene som ble rammet tidlig lørdag morgen, ligger i alle deler av landet: Donetsk i øst, Zaporizjzja og Dnipropetrovsk i sørøst, Kirovohrad sentralt i landet og Ivano-Frankivsk i vest.

Ifølge Ukrenergo er det sjette gang siden mars at Russland gjennomfører et «massivt og komplekst» angrep mot landets sivile energianlegg.

Ukrainas største private energiselskap DTEK opplyser at to av selskapets kraftverk har fått store skader. Det er også sjette gang at selskapets anlegg blir rammet av russiske angrep på to og en halv måned.

Store strømbrudd

Russland har de siste tre månedene trappet opp angrepene for å ødelegge Ukrainas kraftforsyninger. Angrepene har blant annet rammet vannkraftanlegg og varmeenergiverk. De har forårsaket omfattende strømbrudd og presset Ukraina til rekordhøy kraftimport.

I den russisk-okkuperte delen av Donetsk hevder områdets russisk-utnevnte leder, Denis Pusjilin, at fem sivile er drept i ukrainske granatangrep og at tre andre er såret. Det russiske forsvarsdepartementet melder at det lørdag morgen skjøt ned to ukrainske droner i Belgorod-regionen, som ligger like ved den ukrainske grensen. Det er ikke meldt om sårede eller drepte.

Det russiske forsvarsdepartementet uttalte lørdag at Russland hadde gjennomført hevnangrep med presisjonsvåpen mot ukrainske energiinstallasjoner som forsyner landets «militær-industrielle kompleks» og depoter med vestlige våpen.

Har du sett denne? Strammer løkken rundt «Putins juvel»: – På tide å ta hintet

Les også: Krystallklar om Ukraina: – Vi har ingen plan B

Les også: Island-topp til Dagsavisen: – Vi må bekjempe ondskapen fra Russland