Spekulasjoner om mulig sommervalg i Storbritannia

Det skriver Sky News. Sunak fikk spørsmålet fra det skotske nasjonalistpartiet SNPs leder i Underhuset, Stephen Flynn.

– Her kommer en avsløring – det blir valg i andre halvår i år, lød det sarkastiske svaret fra Sunak. Andre halvår er det statsministeren også tidligere har sagt om saken, uten å gå i detalj.

Spekulasjonene om et snarlig valg går høyt i Storbritannia. Onsdag melder britiske medier om at utenriksminister David Cameron reiser hjem tidlig fra Albania for å delta på et regjeringsmøte klokka 17 norsk tid. Forsvarsminister Grant Shapps skal også ha utsatt en reise til Litauen for å delta.

Absolutt siste frist for valget er 28. januar neste år, men mange analytikere mener nå at valget kan komme allerede i sommer – tidligst i juli, i henhold til Sunaks uttalelse.

