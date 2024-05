Putin tatt imot av Xi i Beijing

Putin ble tatt imot av kinesiske tjenestemenn og en æresgarde da han steg ut av flyet på det som er hans første utenlandsreise etter at han ble gjenvalgt som president i mars.

Senere torsdag ble Putin ønsket velkommen med en stor seremoni i Beijing og tatt imot av Xi.

Russlands president Vladimir Putin ankom flyplassen i Beijing torsdag morgen. (Yue Yuewei/AP/NTB)

Xi fremhevet i de første uttalelsene forholdet mellom Beijing og Moskva som «fredsfremmende». Xi sa videre til Putin at Kina står klar til å etablere tettere bånd til Russland.

Putin sa på sin side at samarbeidet mellom de to landene har til hensikt å være en stabiliserende faktor i verden og at samarbeidet ikke er rettet imot noen.

Det to dager lange besøket skjer på invitasjon fra Xi og har til hensikt å bringe Russland og Kina nærmere hverandre. De to landene har i økende grad styrket det økonomiske og strategiske samarbeidet etter at Russland innledet invasjonskrigen i Ukraina.

