USAs utenriksminister i gang med Midtøsten-reise

USAs utenriksdepartement kunngjorde turen etter et telefonmøte mellom landets president Joe Biden og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Temaet var USAs ønske om at Israel skal stanse den planlagte offensiven mot byen Rafah – mot løslatelse av gisler. Detaljene rundt Blinkens besøk i Israel og Jordan er ikke kjent.

Besøkene ble bekreftet da Blinkens fly mellomlandet i Irland, på vei til et besøk i Saudi-Arabia. Her ankom han mandag morgen, og det ventes at han skal diskutere normalisering av forholdet mellom Saudi-Arabia og Israel. Normaliseringen er satt på vent siden Gaza-krigen begynte 7. oktober i fjor, men USA har forsøkt å opprettholde muligheten.

I Saudi-Arabia skal Blinken også møte en rekke andre utenriksministre fra araberstatene og Europa, som er i landet i forkant av et møte i Verdens økonomiske forum. Med dem skal han diskutere planer for gjenoppbyggingen av Gaza etter krigen.

