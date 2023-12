Har du magesmerter og oppblåsthet samt forstoppelse eller diaré? Kanskje en kombinasjon? Da kan det være at du har irritabel tarm-syndrom.

Nettopp jula kan fort være litt ekstra problematisk for mange med tarmproblemer, med store måltider og mye fet mat, som ofte gir forverring av symptomer.

Et ukritisk forhold til matsikkerhet i heimen eller et uheldig møte med bakterieinfisert mat på utenlandsferie kan gi deg langt større problemer enn et par uker med diaré og oppkast.

For noen kan en mage- eller tarminfeksjon fra virus, bakterier eller parasitter gi langvarige mageproblemer, opplyser UiB-professor Kurt Hanevik, som er spesialist på infeksjonssykdommer ved Haukeland universitetssykehus.

– Om man ser alle mikrober under ett, kan man si at risikoen for å ha irritabel tarm-syndrom et år etter en mage-tarminfeksjon er omtrent fire ganger høyere enn om man ikke hadde infeksjonen, sier Hanevik til Dagsavisen.

Rundt ti prosent av den norske befolkningen, altså over en halv million, sliter med irritabel tarm-syndrom (IBS) i varierende grad. Anslagsvis ti prosent av disse, mer enn 50.000 personer, har fått IBS som følge av en infeksjon. Og denne tilstanden har en egen betegnelse: Post-infeksiøs irritabel tarm-syndrom (PI-IBS).

– Det er altså symptomer som oppfyller kriterier for IBS, men som begynte i forbindelse med en tarminfeksjon, forklarer Hanevik.

De typiske plagene hos personer med IBS er magesmerter og oppblåsthet samt forstoppelse og/eller diaré.

PI-IBS er en symptombasert eksklusjonsdiagnose, noe man lander på dersom man ikke finner andre årsaker til mageproblemene. Med diagnose IBS skal legene ha utelukket andre spesifikke magesykdommer, som gastroparese, mikroskopisk kolitt, refluksøsofagitt og IBD, som er samlebetegnelsen for morbus crohn og ulcerøs kolitt.

[ Demens: Dette er dine rettigheter som pårørende ]

Infeksjoner som kan gi IBS

Det er beskrevet vedvarende symptomer på PI-IBS etter en lang rekke typer mage-tarminfeksjoner, ifølge Kurt Hanevik. Infeksjonene kan forårsakes av virus, bakterier eller parasitter.

– Men risikoen for PI-IBS er betydelig mindre når mage-tarminfeksjoner er forårsaket av virus. Langvarige mageplager etter virusinfeksjoner forekommer, men går fortere over. Og de fleste er bra igjen etter et år, sier Hanevik.

Verre er det altså med bakterie- og parasittinfeksjoner. Og noen få peker seg ut som spesielt risikable med tanke på permanent skade og mageproblemer. Bakterielle infeksjoner med salmonella og Campylobacter er de som er best undersøkt, påpeker eksperten, og viser til kjente utbrudd der infeksjon har rammet mange og i tillegg gitt mange mennesker varige plager og smerter.

– I Norge så vi at mange fikk slike plager etter giardiautbruddet i Bergen i 2004. I Sverige fikk mange langvarige mageplager etter to store utbrudd med tarmparasitten Cryptosporidium.

UiB-professor Kurt Hanevik er spesialist på infeksjonssykdommer. Smittsomme magesykdommer kan gi deg langvarige problemer med tarmen, forteller han. (Privat)

Selv om mange nordmenn rammes av PI-IBS, er én av ti likevel en liten andel. Så hva er årsakene til at noen utvikler varige plager eller smerter etter en infeksjon? Er noen mer utsatt enn andre?

– Mekanismer for utvikling av IBS i det hele tatt er usikre. Mange faktorer spiller inn; oversensitive nerveender i tarmen, lavgradig kronisk aktivering av immunsystemet og ubalanse i tarmmikrobene antas å være viktige elementer. Hvordan hjernen tolker signalene fra tarmen har sannsynligvis også betydning. Sykdommen kalles nå ofte for en «tarm-hjerne interaksjonslidelse».

– Hva betyr det?

– Det går en nerve fra hjernen til store deler av tarmen. Denne nerven kan reagere på ulike signaler og bli hypersensitiv. For noen skjer det en kobling der, altså at man i sterkere grad blir mentalt bevisst smertene, som igjen kan bidra til å forsterke graden av smerte eller ubehag. Dette er likevel bare en av flere faktorer som kan spille inn, og med det menes ikke at smertene ses på som innbilning, understreker Hanevik, noe som også Helse Norge forklarer på sine nettsider:

«Det finnes ingen støtte for at psykologiske faktorer som depresjon, angst eller hypokondri påvirker forekomsten eller forløpet av irritabel tarm. Derimot er det påvist at stress kan forverre symptomene», heter det på helsenorge.no, som påpeker at det er få organer som er koblet med så mange nerver til hjernen som tarmen.

Hanevik legger til:

– Mekanismene bak utvikling av IBS er mangeartede og vi kjenner dem ikke godt.

Personer med irritabel tarm kan også i noen tilfeller ha andre tilleggssymptomer som muskelsmerter og hodepine, smerter fra underlivet, kronisk tretthet, depresjon og/eller søvnproblemer, ifølge Helse Norge.

[ Overlege om vitamin D: – Man bør passe på, spesielt i vintermånedene ]

– Kraftigere betennelse gir økt risiko

Spesialisten peker på campylobacteriose og salmonella som de to mest kjente, bakterielle og smittsomme mageinfeksjonene som gir økt risiko for PI-IBS. Det er de to vanligste matbårne infeksjonene i Norge og Europa, ifølge Folkehelseinstituttet, som også slår fast at de fleste tilfellene av salmonellose i Norge skyldes smitte ved opphold i utlandet. Instituttet oppgir at det gjaldt i 60–70 prosent av tilfellene fra 2013 til 2022.

I Norge er de største risikofaktorene for salmonellasmitte at man spiser importert kjøtt av fjærfe og svin, som ikke er tilstrekkelig varmebehandlet. Det kan også være direkte eller indirekte kontakt med ville fugler og pinnsvin, bruk av ikke-desinfisert drikkevann og kontakt med reptiler, ifølge samme kilde.

Det siste nasjonale salmonellautbruddet av et visst omfang ga 89 smittetilfeller forårsaket av importert agurk i 2022.

---

Slik smittes du med salmonella

Smitte med salmonellabakterien skjer som oftest gjennom mat. Vanligst er kjøttprodukter, særlig svin og fjærfe, men også egg, eggprodukter, upasteurisert melk, skalldyr, kontaminerte grønnsaker og krydder.

Smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann kan forekomme. Smitte kan også skje fra person til person gjennom fekal-oral smitte eller ved direkte kontakt med husdyr, inkludert kjæledyr (hund, katt, fugler og reptiler) og ville dyr (fugler, pinnsvin).

Den infeksiøse dosen for salmonellose er som regel høy. Smitte skjer derfor relativt sjelden direkte fra person til person.

Kilde: Folkehelseinstituttet

---

Typiske symptomer på salmonella er diaré, kvalme, oppkast, feber og magesmerter. Infeksjonen varer vanligvis i opptil ti dager, men diareen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig og vare i opptil tre-fire måneder. Påvisning av salmonella i mer enn ett år etter opphør av symptomer regnes som kronisk bærerskap, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Mange studier peker mot at kraftigere mage-tarmbetennelse gir økt risiko for utvikling av PI-IBS. Faktorer som henger sammen med kraftig betennelse er blod i avføringen, vekttap og sykehusinnleggelse, påpeker professor Hanevik.

Et sted mellom 500 og 1.800 nordmenn har årlig fått påvist salmonellabakterien siden 1985, med unntak av de siste årene med reiserestriksjoner.

[ Derfor bør menn sitte og tisse ]

Mange måneder før diagnose

Har du vært utsatt for eksempelvis en salmonellainfeksjon, og symptomenes varighet går utover noen måneder, kommer det an på hvor sterke plager du har når det er på tide å kontakte lege igjen, mener Hanevik.

– Er det gradvis og jevn bedring kan man gjerne vente noen måneder. Om man har mye plager, ikke legger på seg igjen, har feber, mye slapphet eller blod i avføringen etter infeksjonen, bør man kontakte legen sin, oppfordrer han.

Etter en unormalt lang periode med plager som følge av infeksjonen, kan det bli aktuelt å vurdere IBS som diagnose.

– Hos voksne bruker man vanligvis ikke denne diagnosen før det er gått seks måneder etter infeksjonen. Dette for å skille mellom litt langvarig mageuro, som kan henge igjen etter en mage-tarminfeksjon, og PI-IBS, som kjennetegnes av at plagene altså ikke er borte til tross for at det har gått seks måneder. Siden PI-IBS er en eksklusjonsdiagnose, vil fastlegen gjerne gjøre en viss utredning av symptomer før man slår seg til ro med at dette er PI-IBS, forklarer Hanevik.

Han betegner PI-IBS som en plagsom, men egentlig ufarlig tilstand og opplyser om at det ikke ser ut til at personer med disse plagene har større risiko for å få annen tarmsykdom.

– De vanligste symptomene er magesmerter, som gjerne kommer i forbindelse med diaré eller forstoppelse. Mange kjenner luftsmerter og oppblåsthet. Symptomene kan være veldig plagsomme og er årsak til sykefravær og gir dårlig livskvalitet. Plagene er variable og uforutsigbarheten er noe av det verste for de som har dette, sier Hanevik og utdyper:

– Mange forteller at de for eksempel kan kvie seg for å gå i selskap fordi de tenker at de plutselig kan måtte forte seg på do. Dette gjelder de med diaréliknende plager. De som bekymrer seg, men likevel går i selskap, passer gjerne på at de har utveier og er forsiktig med hva de spiser. En del av dem kan ha et mer anstrengt forhold til mat. Så lærer de fleste seg hvilke matvarer som spesielt gir dem individuelle plager eller smerter. Noen går igjen, som melk, gjærbakst og hvete, forteller Hanevik.

De som har et håp om å bli raskt friske fra diagnosen IBS eller PI-IBS, må eksperten dessverre skuffe.

– Det er dessverre ingen spesifikk kur mot dette. Man lærer seg litt etter hvert hvordan kroppen reagerer, og mange finner fram til noen matvarer de blir verre av og unngår disse. Dette kan være veldig frustrerende, for det er likevel nokså uforutsigbart. De som har PI-IBS med vesentlig løs mage kan forsøke lav-FODMAP-diett, som kan gi symptombedring for mange, råder han, og avslutter:

– For noen går plagene gradvis over og man blir bra igjen. For andre kan plagene bli vedvarende med gode og dårlige perioder over mange år.

[ Den ukjente mannesykdommen: Dette sier ekspertene om prostatitt ]

---

Lav-FODMAP-dietten

FODMAP er en forkortelse for f ermenterbare o ligo-, di- og m onosakkarider og ( a nd) polypper . Dette er en betegnelse for ulike tungt fordøyelige karbohydrater som tynntarmen kan ha vansker med å bryte ned og ta opp.

ermenterbare ligo-, onosakkarider og ( nd) . Dette er en betegnelse for ulike tungt fordøyelige karbohydrater som tynntarmen kan ha vansker med å bryte ned og ta opp. Matvarer med høyt innhold av FODMAP er vist å kunne gi økte symptomer hos personer med IBS, og en rekke studier har vist at mange med IBS opplever symptomlindring ved redusert inntak av disse karbohydratene.

Glukose, sukrose, stivelse og kostfiber er karbohydrater som vanligvis ikke gir symptomer.

gir symptomer. The Monash University i Australia og Haukeland universitetssykehus har utarbeidet en omfattende oversikt over matvarer som har lavt, middels og høyt innhold av FODMAP.

Kilder: Helse Bergen / Norsk Helseinformatikk (NHI)

---

[ Studie: Disse injeksjonene kan hjelpe mot endometriose ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen