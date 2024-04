Nye Iran-sanksjoner fra USA, Canada og Storbritannia

Det israelske luftforsvaret klarte å skyte ned de fleste av de over 300 dronene og rakettene skjøt mot landet. Angrepet var en gjengjeldelse etter at israelske raketter traff Irans konsulat i Syria 1. april. To iranske generaler var blant de drepte i det angrepet.

USA sier de nye sanksjonene omfatter 16 bedrifter, åtte enkeltpersoner, flere skip og et fly som de mener blir brukt som en del av leverandørkjeden for droner.

Den britiske regjeringen sier fire selskaper og to personer er ilagt sanksjoner for sin rolle i droneproduksjon. Britene strammer også inn restriksjonene på eksport av deler som kan bruker til å produsere droner.

