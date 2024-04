Lavrovs stikk til Vesten: – Dere skjønner det ikke

Politikerveteranen Sergej Lavrov sier i et intervju med radiostasjonene Govorit Moskva og Sputnik at Vesten «ikke forstår» Russlands standhaftighet. Også det statlige russiske nyhetsbyrået Tass har omtalt saken.

– De skjønner ikke at vi ikke blir redde, selv ikke hvis noen forsøker å bekjempe oss og ødelegge oss som en aktør på den globale arenaen, sier utenriksministeren.

– Hadde rollene vært snudd, ville derimot landene i Vesten vært redde, tilføyer han.

Brics-landene vil utfordre

Lavrov legger til overfor Tass at han mener USA og dets allierte i større og større grad frykter utviklingen de ser hos de såkalte Brics-landene, som ønsker å utfordre Vesten.

– Brics-landene har potensial til å utfordre Vesten på sikt, både økonomisk og geopolitisk. Gruppen er svært viktig for president Vladimir Putin og Russland, har forfatter, statsviter og samfunnsdebattant Sylo Taraku tidligere uttalt til Dagsavisen.

Forfatter Sylo Taraku følger blant annet Russland og krigen i Ukraina tett.

Brics er et samarbeidsforum bestående av blant andre Russland, Brasil, India, Kina og Sør-Afrika – alle land som har hatt en økende økonomisk og politisk innflytelse de siste tiårene. Brics ble startet for å gi framvoksende økonomier et alternativ til vestligdominerte organisasjoner.

Ekspert: – Nyttig å peke på en farlig verden utenfor Russland

I forbindelse med russernes påstander om Vestens fiendtlige holdning til Russland, har forsker Karsten Friis hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) tidligere uttalt til Dagsavisen at det er Russland selv som har forårsaket Natos utvikling, etter Vladimir Putins annektering av Krim-halvøya i 2014 – som så kulminerte i fullskala-invasjonen av Ukraina åtte år etter.

– Fra 1990 til ganske nylig ble europeisk forsvar kraftig kuttet, opp mot 80 prosent mange steder. Det var først etter Russlands angrep i 2014 at man sakte begynte å øke igjen. Trenden snudde først rundt 2018. Det var heller ikke Nato-baser hos de «nye» medlemmene før etter 2014. De kom som et resultat av russisk aggresjon, poengterte Friis i høst.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Pressefoto)

En del av uttalelsene som kommer fra Kreml er også vel så mye myntet på befolkningen i Russland som på Vesten, tror Friis.

– Da er det nyttig å peke på en farlig verden utenfor, som Putin beskytter russerne mot, sa Nupi-forskeren til Dagsavisen i forbindelse med et utspill fra Dmitrij Peskov i februar.

Lavrovs posisjon i Putins regime

Når det gjelder utenriksminister Sergej Lavrovs politiske tyngde og makt, mener Russland-kjenner Mark Galeotti man bør merke seg hvilken rolle 73-åringen faktisk har i dagens Kreml.

– Først og fremst vil jeg påpeke at Sergej Lavrov ikke er en del av president Vladimir Putins indre sirkel. Lavrov er kun en slags funksjonær, og en stadig mer marginalisert funksjonær, sa briten til Dagsavisen forrige måned.

Den britiske Russland-eksperten Mark Galeotti. (Privat)

Galeotti er historiker, forsker og forfatter, og leder konsulentfirmaet Mayak Intelligence. Han regnes som en av verdens ledende eksperter på internasjonal kriminalitet og sikkerhetspolitikk med Russland som spesialfelt.

– I utgangspunktet kan du tenke deg at en utenriksminister har en veldig viktig rolle, men slik er det ikke i Russland. De viktigste politiske avgjørelsene tas andre steder, nærmere bestemt av Vladimir Putin og Sikkerhetsrådet hans.

Utenriksdepartementet og Lavrov tar i praksis svært få beslutninger av betydning, ifølge briten.

– Jeg har tidligere sammenlignet Lavrov med en ryddegutt. Han koster opp søppelet som viktigere spillere etterlater seg. Det er Lavrovs rolle nå, slik jeg ser det, sa han.

PS. Fredag uttalte Sergej Lavrov at Russland fortsatt er fast bestemt på at Ukraina må bli russisk.

Russlands president Vladimir Putin. Utenriksminister Sergej Lavrov skimtes i bakgrunnen. (ALEXANDER NEMENOV/AFP)

Fakta om Sergej Lavrov

Sergej Lavrov er en russisk diplomat og politiker, Russlands utenriksminister siden 2004. Lavrov er medlem av partiet Forent Russland.

Som diplomat og forhandler regnes Lavrov som særdeles dyktig. Han er mindre profilert som politiker. Utenrikspolitikken ligger i Russland under president Vladimir Putins ansvarsområde.

Lavrov er utdannet ved det prestisjetunge Moskvas statlige institutt for internasjonale forhold, MGIMO, hvor han ble uteksaminert i 1972.

Fra 1992 til 1994 var han russisk viseutenriksminister, deretter fram til 2004 Russlands ambassadør til FN.

Lavrovs forhold til Vesten har gjennom årene endret seg fra å være nesten vennlig til åpent fiendtlig. Etter invasjonen av Ukraina er det mest av alt snakk om et ikke-forhold.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Sergej Lavrov. (GABRIELA ORAA/AFP)

