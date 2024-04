Labour vil nasjonalisere britisk jernbane

Som en del av innsatsen for å rydde opp i jernbanesektoren ser Labour for seg å opprette et statseid selskap som overtar anbudskontraktene til dagens togoperatører etter hvert som de går ut. Partiet forventer å kunne fullføre den prosessen innen fem år – det vil si i løpet av én parlamentsperiode – dersom de vinner valget senere i år.

– Labour vil stå for den største overhalingen av jernbanen på en generasjon, sier samferdselspolitisk talsperson Louise Haigh i forkant av en tale der planene skal presenteres torsdag.

Storbritannias jernbaner ble privatisert på 1990-tallet, men de siste årene har flere togselskaper blitt nasjonalisert igjen, noen av dem etter å ha blitt fratatt kontraktene etter å ha levert for dårlige tjenester.

Nesten 70 prosent av velgerne er for å gjenopprette offentlig eierskap over togoperatørene på permanent basis, ifølge en måling fra YouGov. Under 10 prosent sier de er negative til dette.

Foreløpig ligger labour rundt 20 prosentpoeng foran dagens konservative regjeringsparti på målingene.

Tory-regjeringen til Rishi Sunak har også tatt til orde for et nytt statlig jernbane selskap, men deres modell er at det selskapet skal få ansvaret for infrastrukturen og for å sette ut passasjertrafikken på anbud til private aktører.

Les også: José ble anklaget for å stjele en halv sjokolade. Så fikk han sparken

Les også: Søsteren sabler ned «RFK Jr.» i USA: – La oss være ærlige

Les også: Ekspert om Trumps Nato-advarsel: – En vekker for Europa