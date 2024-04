Denne videoen får mange til å se rødt i sosiale medier: – Noen ganger hater jeg mennesker

– Men hvorfor?

Ordene kommer fra personen som har filmet opptredenen som har spredt seg som ild i tørt gress på sosiale medier de siste dagene. Videoen viser to voksne menn som ødelegger eldgamle sandsteinsformasjoner ved å dytte store steinblokker ned fra et fjell i Lake Mead National Recreation Area i USA.

De samme ordene har blitt gjentatt en rekke ganger av personer som har sett videoen, deriblant John Haynes, informasjonsansvarlig for det beskyttede naturområdet.

– Hvorfor i all verden gjør man noe sånt, sier han til KVVU.

– Det er et av favorittstedene mine i parken, og så er de der oppe og ødelegger det. Jeg forstår det ikke, legger han til.

Han forklarer at skaden de to vandalene har påført fjellformasjonen er varig.

– Dette er ikke bare steiner. De er eldgamle skatter, sier Neal Desai, senior programdirektør for Stillehavsregionen i National Parks Conservation Association, til The Washington Post.

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

– Får lyst til å gråte

I et innlegg delt på Instagram har det kommet nesten 7.000 kommentarer på vandalismen, som skjedde 7. april. Mange skriver at de håpet mennene skulle slå seg da de så videoen.

– Jeg sier ikke at noen fortjener å bli knust av steinblokker, men …, skriver en.

– Noen ganger hater jeg mennesker, skriver en annen.

Mens mange uttrykker sinne og frustrasjon, og håper de skyldige blir tatt og straffeforfulgt, er noen også bekymret for barnet som er med de to voksne mennene i videoen, og synes det hele bare er trist.

– Dette gir meg faktisk lyst til å gråte, skriver en.

– Vær så snill å ikke fall, hører man jenta si til personen som hun kaller for pappa i videoen.

De millioner av år gamle fjellformasjonene befinner seg i Lake Mead National Recreation Area i Nevada. (Troy Smith / Flickr)

Les også: – Dette er en ekstrem form for mobbing

Jaktes av parkvoktere

Ifølge Matthew Lachniet, professor i geologi ved University of Nevada i Las Vegas, er de ødelagte bergartene omtrent 180 millioner år gamle, mens selve formasjonene er yngre. Anslagsvis «bare» et par millioner år gamle, sier professoren til The Washington Post.

Området som videoen er filmet i er et såkalt national recreation area (NRA), som betyr at det er et beskyttet område hvor det tillates enkelte friluftsaktiviteter. Eksempler på dette kan være fisking, sykling og hesteridning. Nasjonalparker har enda strengere restriksjoner for å bevare naturen.

Lake Mead National Recreation Area er det eldste NRA-området i USA og ligger like utenfor Las Vegas. Det får rundt 6 millioner besøkende hvert år.

Parkvoktere herfra jobber nå med å spore opp vandalene i videoen, slik at de kan bli straffeforfulgt, skriver lokale medier.

Les også: Norge sender truede dyr til utlandet

Les også: Rekordmye klimagasser i atmosfæren

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen