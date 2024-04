Rekordmye klimagasser i atmosfæren

De globale konsentrasjonene av karbondioksid, metan og lystgass steg i fjor til et nivå mennesker aldri har sett før, skriver The Guardian.

Karbondioksid, den mest utbredte av klimagassene som slippes ut som følge av menneskelig aktivitet, steg til et gjennomsnitt på 419 ppm (deler per million) i atmosfæren i fjor, mens metan, en kraftig, men mer kortvarig klimagass, steg til et gjennomsnitt på 1922 ppb (deler per milliard). Det globale nivået av lystgass steg til 336 ppb.

Ifølge Ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), som har utarbeidet den ferske rapporten, skyldes økningen i klimagassene fortsatt bruk av fossilt brensel, samt effekten av skogbranner, som spyr ut karbonholdig røyk i luften. Lystgassnivået har på sin side økt på grunn av utstrakt bruk av nitrogengjødsel og intensivering av landbruket.

– Som disse tallene viser, har vi fortsatt mye å gjøre for å redusere mengden klimagasser som akkumuleres i atmosfæren, sier Vanda Grubišić, direktør for NOAAs globale overvåkingslaboratorium.

Mer enn på fire millioner år

2023 ble det varmeste året som noensinne er målt på verdensbasis, og den økende mengden drivhusgasser får mye av skylden. Den økte temperaturen fører blant annet til mer ekstremvær, som igjen leder til flom, tørke, hetebølger og skogbranner.

Forbrenning av fossilt brensel, husdyrhold og avskoging har ført til at verdens CO₂-nivåer nå er mer enn 50 prosent høyere enn før masseindustrialiseringen, skriver The Guardian.

Ifølge NOAA er karbondioksidnivåene i dag på nivå med hva de var for rundt fire millioner år siden, en tid da havet var rundt 75 meter høyere enn i dag, gjennomsnittstemperaturen var langt høyere og store skogsområder lå i det nå det som nå er Arktis.

---

Fakta om klimaendringene

Jorda blir gradvis varmere, og den globale gjennomsnittstemperaturen de siste ti årene lå 1,2 grader over førindustrielt nivå.

Temperaturen gjorde et uvanlig stort hopp i 2023 da snittemperaturen var over 1,4 grader høyere enn i førindustriell tid.

Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet varmer opp kloden, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

Oppvarmingen skyldes i hovedsak utslipp av CO₂, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser.

*Siden starten av 1990-tallet har verdenssamfunnet forhandlet om tiltak for å kutte klimautslippene. Likevel fortsetter de globale utslippene å stige.

Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer mange steder i verden.

I tillegg smelter isbreer, og havet stiger. En rekke land risikerer økende migrasjon og problemer i landbruket. Mange dyre- og plantearter kan på sikt bli utryddet.

Kilder: WMO, IPCC, Nasa, NOAA, Copernicus, NTB

---

