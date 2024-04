Barth Eide advarer Israel mot å angripe Iran

Av Nils-Inge Kruhaug

– Vi har i likhet med mange andre land vært veldig tydelig på at vi fordømmer Irans angrep på Israel. Vi aksepterer ikke påstanden om at dette var legitimt fordi de selv først ble angrepet, sier Eide.

Han viser til det israelske angrepet mot Irans ambassade i Damaskus, der sju iranske offiserer var blant de drepte.

– Det er riktig at Iran ble angrepet, og det har vi også fordømt. Men det er ikke slik at folkeretten åpner for en slags generell rett til gjengjeldelse, sier han til NTB.

Uklokt

Det israelske krigskabinettet satt mandag samlet for å diskutere hvordan landet skal svare på det iranske angrepet, men Eide advarer mot å svare militært.

– Jeg mener det vil være uklokt fordi vi da fort vil få en voldsspiral, sier han.

– Det bærer ikke noe bra sted hen om vi får en spiral med gjengjeldelse av gjengjeldelse av gjengjeldelse. Det er viktig at vi nå ikke starter den storkrigen som vi har fryktet lenge, sier Eide.

Irans ledelse sier at de nå har svart på det israelske angrepet mot landets ambassade i Syrias hovedstad, og at de dermed ser på saken som avsluttet.

Flere land har bedt Israel om å gjøre det samme, men den israelske ledelsen utelukker ikke bruk av militærmakt mot Iran.

Gir ikke rett

– Det at Irans angrep var ulovlig, gir ikke Israel rett til hva som helst. De har selvsagt rett til å forsvare seg, men ideen om hevn er egentlig eksplisitt forbudt i folkeretten, det er ikke det man skal bruke militærmakt til, sier Eide.

– Jeg bekymrer meg selvsagt for stabiliteten i regionen og for verdensfreden, legger han til.

Utenriksministeren frykter samtidig at den pågående krigen og humanitære katastrofen palestinerne i Gaza står midt oppe i, vil komme i skyggen av konflikten mellom Israel og Iran.

– Dette kan også fort ta fokuset vekk fra situasjonen i Gaza og på Vestbredden, som er vanskelig nok, og det akkurat på et tidspunkt der flere land forsøke å få litt ny dynamikk i den prosessen, sier han.

