Nordmann opplevde det iranske angrepet på nært hold

– Jeg sto på terrassen og hørte drønn og så rundt 100 lyspunkter på himmelen, som enten steg eller sank – etter hvert løste de seg opp, sier Øgrim til NTB.

Nordmannen er i Jerusalem for å skildre krig og konflikt i Midtøsten for tidsskriftet Minerva. Øgrim har tidligere jobbet i NTB.

Natt til søndag skjøt Iran opp hundrevis av droner mot Israel, men så godt som hele angrepsbølgen ble avskåret, ifølge den israelske hæren.

Israelske luftvernsystemer skyter ned raketter avfyrt av Iran natt til søndag. (Tomer Neuberg/AP)

Nordmannen forteller at aktiviteten på himmelen i Jerusalem varte i omtrent en times tid. Det begynte i ettiden og varte til rundt klokken to lokal tid, sier han.

Angrepet var et svar på Israels angrep mot Irans konsulat i Syria tidligere i april.

– Det var langt nok unna til at jeg kunne stå på terrassen. Men jeg har et baderom, hvor jeg kan søke meg tilflukt. Vinduene mine er også teipet, slik at man ikke skal risikere glassplinter ved kraftige eksplosjoner, forteller Øgrim, som sier han påvirkes av alvoret i situasjonen.

