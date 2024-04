Midtøsten-ekspert om Iran-angrepet: – Å bære dynamitt til et brennende bål

– Jeg håper Joe Biden og USA presser Israel til å komme med et forholdsvis moderat svar, med veldig få drepte. Så denne onde spiralen blir brutt. Men jeg føler meg ikke trygg på den analysen.

Natt til søndag sendte Iran hundrevis av raketter og droner i et angrep mot Israel. De aller fleste skal ha blitt skutt ned av Israels luftvern, men dette er første gang Iran angriper Israel direkte. Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker på Prio. Hun håper på at regionen kan unngå storkrig.

– Det vi nå kan håpe på, er at Israels svar blir såpass moderat at ikke Iran trapper opp, og at ikke Syria og Hizbollah melder seg på, sier hun.

Samtidig forteller forskeren at moderate svar ikke har vært Israels metode.

– Israel svarer slik Israel finner det for godt. Deres doktrine har alltid vært å slå tilbake ethvert angrep med et mange ganger større svar, slik at alle landene rundt skjønner at ingen skal prøve seg. Angrepet på Gaza passer godt inn i et sånt bilde, selv om det er i et helt annet omfang enn vi har sett før, sier hun.

En representant for det iranske militæret har uttalt at operasjonen nå er avsluttet.

– Hvis Iran hadde ønsket en storkrig, så hadde de gjort det 7. oktober. Prestestyret i Iran har vist stor tilbakeholdenhet, for de vet godt at Iran ikke er i en sterk nok posisjon til å være i krig med Israel, sier Henriksen Waage.

Små skader, store konsekvenser

Irans raketter har etter rapportene så langt ikke gjort særlig stor skade. En talsmann for det iranske militæret har uttalt at operasjonen oppnådde alle sine mål, men likevel er det ikke meldt om drepte i nattens angrep. Både droner og raketter skal ha blitt skutt ned i stort monn, før de traff noe.

– Iran vet at Israel har verdens kanskje beste luftforsvar. Angrepet i natt var spektakulært, og viser verden hva slags våpen og rekkevidde Iran har. Men de vet også at Israels luftvern vil skyte ned det meste. Jeg vil tro at det er en del av vurderingen, sier Henriksen Waage.

Lørdagsportrett Hilde Henriksen Waage. Forsker og historiker med Midtøsten som spesialfelt. (Mimsy Møller)

– Problemet med det er at det er mange andre aktører og spillere her. Så hele situasjonen kan komme ut av kontroll, sier hun.

– Hvorfor gjennomførte Iran dette angrepet?

– Etter Israels angrep på det iranske konsulatet i Damaskus for halvannen uke siden har det vært ventet et svar. sier Henriksen Waage til Dagsavisen.

Sju medlemmer i Irans Revolusjonsgarde ble drept i et angrep mot det iranske konsulatet i Damaskus 1. april.

– Flere generaler ble drept, det kunne ikke Iran bare overse. Dette har jo vært mange måneder og år med stadig større opptrapping og eskalering i stedfortrederangrep. Men det som skjedde i natt, at Iran angriper Israel direkte, det har vi aldri sett før, sier hun.

– Det er en ond spiral?

– Dette er mye mer enn en ond spiral, det er å bære dynamitt til et brennende bål.

Mener Biden kan holde Israel tilbake

I forrige uke kom meldingen om at Israelske soldater trekker seg ut av det sørlige Gaza. Henriksen Waage mener det skjer til tross for at Israel egentlig ikke har oppnådd målene sine der.

– Den krigen har egentlig gått ganske dårlig. Samtidig angriper Israel det iranske konsulatet. Da havner vi på en veldig kynisk analyse, som går ut på at dette er en bevisst og villet handling fra den israelske regjeringen.

– Fra den israelske regjeringen er det flere som i mange tiår har ønsket et oppgjør med Iran. Det vi kan lure på er om Israel virkelig nå har planlagt å åpne en ny front i nord, mot Syria, og Hizbollah i Libanon. Benjamin Netanyahu er ekstremt upopulær, spørsmålet er om han setter i gang denne tofrontskrigen med vitende og vilje for å redde sitt politiske liv, sier hun.

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu convenes the weekly cabinet meeting, in Tel Aviv Israels statsminister Benjamin Netanyahu. (Ronen Zvulun/Reuters)

– Blir det nå storkrig i Midtøsten?

– Jeg håper jo at han som holder nøkkelen, Joe Biden, nå sørger for å holde Israel tilbake. Det er bare USA som kan holde Israel tilbake.

Ble nettopp litt farligere

Norge har fordømt Irans angrep allerede.

– Det er en farlig verden, og den ble nettopp litt farligere, sa utenriksminister Espen Barth Eide til NTB søndag.

Søndag ettermiddag skal Israels kriseregjering samles for å diskutere hvordan de skal svare på Irans angrep, melder NTB.

– Vi har sagt at dersom Iran angriper Israel, vil vi angripe Iran. Og denne forpliktelsen står vi ved, sier utenriksminister Israel Katz til den israelske hærens radiokanal.

Søndag skal også lederne av G7-landene samles i et videomøte for å finne et felles, diplomatisk svar.

Fra å ha hatt mange nære venner i Vesten har Israel siden 7. oktober møtt stadig mer kritikk i verdenssamfunnet. Henriksen Waage mener nå flere land som har vært kritiske til krigen i Gaza nå går ut og gir sin støtte til Israel.

– Dette beveger mange land tilbake inn i den israelske folden. Samtidig tror jeg ikke at verken USA, Nato eller Europa vil være med på en stor regional krig, som dette veldig lett kan føre til, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen