Israel anklages for å ha bombet konsulat og drept flere iranske generaler i Syria

Israel sier de ikke kommer til å kommentere angrepet som rammet mot Irans enorme ambassadekompleks i Syrias hovedstad mandag. Iranske tjenestemenn lover et kraftig svar på det som tilsynelatende er en israelsk opptrapping av angrep på militære iranske tjenestemenn.

– I dag har de fått til en «fulltreffer», det vil ikke Iran la gå upåaktet hen, sier professor Hilde Henriksen Waage til NTB.

Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian sier regjeringen i Teheran holder Israel ansvarlig for konsekvensene av angrepet. Amir-Abdollahian ber videre om en alvorlig respons fra verdenssamfunnet.

Ifølge Irans revolusjonsgarde ble sju av deres militære rådgivere drept i angrepet. Blant dem er Mohammed Reza Zahedi, en høytstående brigadegeneral i elitestyrken Quds, som har ansvaret for utenlandsoperasjoner.

Konsulatet i den velstående Damaskus-bydelen Mezzeh ble jevnet med jorden i angrepet. Et iransk flagg henger fra en stang i ruinene av det som var et tilbygg til ambassaden, viser nyhetsbilder. Redningsmannskaper lette fortsatt etter ofre i ruinene, og sent mandag kveld melder eksilgruppa SOHR at tallet på drepte er steget til elleve.

Ingen israelsk kommentar

Israel, som har utført gjentatte angrep mot iranske mål i Syria og Libanon, vil i tråd med tidligere praksis ikke kommentere angrepet.

– Vi kommenterer ikke meldinger i utenlandske medier, sier en talsperson for det israelske militæret mandag kveld.

Både syriske og iranske medier og eksilgruppa SOHR sier Israel sto bak angrepet.

Irans ambassadør til Syria, Hossein Akbari, kom uskadd fra angrepet. Konsulatet ble angrepet av seks raketter avfyrt av F35-fly, ifølge Akbari. President Joe Biden er kjent med rapportene om de israelske angrepene, ifølge Det hvite hus, som sier de undersøker saken.

Iransk general skal være drept

Iransk statlig TV sier det var et målrettet angrep for å likvidere general Zahedi, som ledet elitestyrken Quds i Libanon og Syria fram til 2016. Også Zahedis nestkommanderende, general Mohammad Hadi Hajrahimi og fem andre offiserer ble drept.

Mohammad Reza Zahedi skal være rundt 80 år gammel og hadde tidligere kommandoen over Revolusjonsgardens flyvåpen og bakkestyrker. Et medlem av libanesiske Hizbollah, Hussein Youssef, ble også drept i angrepet, opplyser en talsperson for militsen til nyhetsbyrået AP.

– Har langsiktige planer

Israel har den siste uka utført en rekke angrep mot mål i Syria. Men mandagens angrep er tilsynelatende en alarmerende opptrapping av konflikten mellom Israel og Iran og dets allierte.

Henriksen Waage sier det er lite sannsynlig at de to landene vil angripe hverandre direkte, men at dette kan sette i gang angrep fra landenes stedfortredere.

– Kanskje Iran velger å bruke Hizbollah i Libanon eller Houthi-militsen i Jemen med harde angrep mot Israel, det kan plutselig komme ut av kontroll, sier Henriksen Waage, som er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker i Prio.

Situasjonen er farligere i Midtøsten etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, ifølge professoren, som tror Iran vil komme med et gjennomtenkt motangrep.

– Det som skiller Iran fra andre aktører i Midtøsten, er at de har mer langsiktige planer. Det kan være at presteskapet i Iran tenker at hevnen er søt. Ofte er det vanskelig vite hva eller når de vil angripe, men at noe kommer til å skje, er helt klart, sier Henriksen Waage.

Opptrapping etter 7. oktober

Fredag ble over 53 mennesker ifølge eksilgruppa SOHR drept i et angrep som var rettet mot et rakettlager tilhørende den libanesiske Hizbollah-bevegelsen nær Aleppo. Blant de drepte var 38 syriske regjeringssoldater og sju medlemmer av den Iran-støttede Hizbollah-militsen, ifølge SOHR, som baserer seg på informasjon fra et omfattende kildenettverk på bakken i Syria.

Israel har de siste årene utført flere hundre angrep mot proiranske militser som kjemper på president Bashar al-Assads side i den 13 år lange borgerkrigen i Syria. Angrepene har vært trappet opp etter at Gaza-krigen brøt ut 7. oktober mellom Israel og Hamas, som er alliert med Hizbollah.

