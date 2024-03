Saksøker Danmark for våpeneksport til Israel

– Vi har i fem måneder snakket om et potensielt folkemord i Gaza, men vi har ikke sett politikerne gripe til handling. Danmark skal ikke sende våpen til Israel når det er en begrunnet mistanke om at landet begår krigsforbrytelser i Gaza. Vi trenger å få rettens ord for Danmarks ansvar, sier Tim Whyte, generalsekretær i NGOen Mellemfolkeligt Samvirke, som er en av organisasjonene bak søksmålet.

De andre organisasjonene bak søksmålet er Amnesty International Danmark, Oxfam Danmark og den palestinske menneskerettighetsorganisasjon Al-Haq.

Organisasjonene viser blant annet til at danske myndigheter det siste tiår har tillatt eksport av deler til amerikanskproduserte F 35-fly, som Israel bruker i krigen i Gaza, uten risikovurdering for om delene brukes i krigsforbrytelser.

– Fra et møte i januar vet vi fra utenriksministeren at det er 15 danske våpenprodusenter som leverer deler og komponenter til F 35-programmet, som er et våpensamarbeid med USA. Det er indirekte salg av våpen, sier generalsekretær i Amnesty International Danmark, Vibe Klarup, til DR.

Brudd på internasjonal lov

Både EU og FNs regler forbyr myndigheter å godkjenne våpeneksport ved risiko for at utstyret kan bli brukt til krigsforbrytelser.

Den Internasjonale Domstolen ICJ vurderte i januar at det er plausibelt at Israel begår handlinger i strid med folkedrapskonvensjonen.

I februar påla en nederlandsk domstol den nederlandske regjeringen å stoppe våpeneksport til Israel innenfor F 35-programmet, da domstolen fant at eksport er i strid med EU og FNs regler.

USA-eide F 35-deler oppbevares på et lager i Nederland og sendes herfra til flere land. Både Norge og Danmark eksporterer våpen og komponenter til USA, og våpen produsert av det norske selskapet Nammo har havnet i Israel. I Stortinget har både Rødt og SV krevd en sluttbrukererklæring for norske våpen.

Nammo har tidligere avvist på det sterkeste at norske våpen er solgt til Israel, eller at Nammo har omgått eksportforbudet via USA. Les mer her.

– Ikke så ulikt det norske

– Hva kan sies om danske komponenter, kan også sies om norske. Så det er veldig spennende å se hva som vil skje med dette søksmålet, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver for Amnesty Norge til Dagsavisen.

Videre sier han at en seier for de fire NGOene i Danmark vil sette et tydelig eksempel for Norge, hvor situasjonen er ganske lik.

– Regelverket i Danmark er ikke så ulikt det norske, og internasjonal lov gjelder i begge land. Så uansett om søksmålet går gjennom eller ikke, er det viktig at vi har denne diskusjonen. Den norske regjeringen har gjort det veldig klart at vi ikke vil ha norsk forsvarsmateriell til å være en del av brudd på internasjonal lov og rett.

Det er imidlertid et åpent spørsmål om organisasjonene kan få føre saken, fordi saken kan være av prinsipiell eller politisk karakter framfor rettslig.

Både i Norge og Danmark vil et slikt søksmål bare gjelde, hvis internasjonale regler er integrert i nasjonal lovgivning, så den indirekte eksporten er et direkte brudd på loven og ikke bare retningslinjer.

Oppfordrer til å avslutte eksport

Lignende saker om søksmål skal være på vei i Storbritannia, Canada og USA, melder Information.

I februar skrev en rekke sivilsamfunnsgrupper et åpent brev, der de oppfordret Canadas statsminister Justin Trudeau til å avslutte våpeneksporten til Israel.

I brevet skriver de at Canada ifølge Global Affairs Canada har eksportert mer enn 140 millioner canadiske dollar i militære midler til Israel de siste ti år.

– De har fortsatt å godkjenne våpeneksport siden 7. oktober til tross for den klare risikoen for folkemord i Gaza, sier Michael Bueckert, visepresident for Canadians for Justice and Peace in the Middle East til Al Jazeera.

I tillegg mistenker menneskerettighetsadvokater og aktivister også at canadiske militærkomponenter til for eksempel F 35-flyene når Israel via USA.

Rydde opp

I desember søkte Al-Haq og Global Legal Action Network en rettslig vurdering av den britiske regjeringens eksportlisenser for salg av britiske våpen som kan brukes av Israel.

Storbritannia har lisensiert minst 474 millioner pund i militær eksport til Israel siden 2015, rapporterte Human Rights Watch i desember 2023. Denne eksporten inkluderer fly, missiler, stridsvogner, teknologi og ammunisjon, inkludert komponenter til F 35.

Høyesterett avviste saken.

– Det er veldig viktig at dette blir sjekket, både med tanke på den nåværende og fremtidige situasjoner. Gjennom krigen i Gaza har vi tydelig sett at de nåværende reguleringer ikke er bra nok, det er for mange smutthuller, også for norske våpen og komponenter. Vi må lære av dette for å sikre at dette ikke skjer i fremtiden, sier Folkvord fra Amnesty Norge.

– Om det er for sent å gjøre noe i Gaza nå, så er den neste krisen på trappene, og vi har ingen grunn til å tro at for eksempel den israelske regjeringen vil handle annerledes i fremtiden.

