Fortsatt over 20 på norsk liste fanget i Gaza: – Disse er vi veldig bekymret for

– Vi oppfordrer alle som planlegger å krysse grensa til å gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet, sier kommunikasjonsrådgiver Mariken Bruusgaard Harbitz i Utenriksdepartementet (UD) til Dagsavisen.

Norske myndigheter opplyser at de har klart å hjelpe de fleste av de rundt 300 norske borgerne, samt palestinske borgerne med norsk tilknytning, som har ønsket å forlate Gaza og komme seg i trygghet i Norge.

Men ikke alle er trygge ennå. På de norske listene over mennesker som ønsker utreise med norsk bistand står fortsatt i overkant av 20 navn.

– Disse er vi veldig bekymret for, sier Harbitz.

Israel har varslet planer om en større bakkeoperasjon i Rafah, noe som vil gjøre situasjonen også for de gjenværende på den norske lista enda farligere og vanskeligere.

– Jeg frykter at en bakkeoperasjon vil føre til at enda flere sivile dør. Folk har ikke andre steder å dra, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) onsdag i sitt skriftlige svar til stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV).

Fiskaa har bedt statsråden svare på hvordan regjeringen vil legge press på israelske styresmakter for å avlyse angrepsplanene på Rafah. Hele svaret fra Eide kan du lese nederst i saken.

Les også: Antallet dyr drept av tog har falt kraftig – peker på én grunn (+)

UD: – Har ikke full oversikt

Foruten krigshandlingene og den åpenbare faren ved å forflytte seg gjennom Gaza og mot den egyptiske grensa, er årsakene ulike til at de drøyt 20 personene fortsatt ikke har kommet seg ut.

– Noen svært få i denne gruppa har ennå ikke fått tillatelse til å krysse grensa. Andre har tillatelse, men har ikke reist ennå, av helsemessige, familiære eller andre grunner – eller fordi sikker transport internt på Gaza ikke er mulig, forklarer Harbitz til Dagsavisen.

Det store flertallet på den norske lista, som er reddet ut fra Gaza, har tidligere fått reise ut gjennom Rafah til Egypt etter først å ha blitt godkjent av regionale myndigheter.

– Grunnet pågående krigshandlinger i Gaza, har vi ikke full oversikt over nøyaktig hvor alle de gjenværende befinner seg til enhver tid, sier Harbitz, og understreker:

– De er i en svært alvorlig situasjon som kan bli ytterligere forverret ved omfattende kamphandlinger i Rafah. Vi fortsetter derfor vårt arbeid for å bidra til at norske borgere som har bedt om assistanse, får komme ut, fortsetter UDs pressetalsperson.

Dagsavisen har også spurt om hvordan Norge konkret jobber for å hjelpe de drøyt 20 personene, men det spørsmålet har UD ikke kommentert.

Natt til mandag var det igjen harde angrep mot Rafah, som ligger helt sør på Gazastripen. Ifølge palestinske helsemyndigheter, ble minst 67 mennesker drept og angrepene rammet 14 boliger og tre moskeer i forskjellige deler av Rafah.

Andre har også lest: Dette er Rafah, og derfor har byen betydning

Eide: – Har vært tydelige

Krigen på Gazastripen ble utløst av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor. Siden er 28.576 palestinere drept og 68.291 såret, opplyser helsedepartementet i den krigsherjede regionen, ifølge NTB. Det siste døgnet, fra tirsdag til onsdag, er 103 palestinere drept og 145 er såret.

Onsdag morgen meldte VG at representanter fra USA, Israel, Qatar og Egypt har blitt enige om å forlenge samtalene om en våpenhvile på Gazastripen med tre dager. Det opplyser kilder til New York Times og Times of Israel. Samtalene fortsetter videre på lavere diplomatisk nivå, får New York Times opplyst av en ikke navngitt egyptisk tjenesteperson, ifølge VG.

Stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV) spurte 2. februar utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) om hvordan regjeringen vil legge press på israelske styresmakter for å avlyse angrepsplanene på Rafah. Dette svarer utenriksministeren:

– Jeg er dypt bekymret for rapporter fra media om en mulig israelsk bakkeoperasjon i Rafah. Det er over en million mennesker som oppholder seg i og rundt Rafah nå. Mange av dem har allerede flyktet dit fra andre steder i Gaza. Den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen i Gaza er fra før katastrofal. En bakkeoperasjon vil forverre situasjonen ytterligere og gjøre det enda vanskeligere å levere livsnødvendig humanitær hjelp. Jeg frykter at en bakkeoperasjon vil føre til at enda flere sivile dør. Folk har ikke andre steder å dra, uttaler Eide, og fortsetter:

– Jeg har lenge vært klar på at krigen har gått for langt og må stoppe. Norge driver et aktivt diplomati og snakker med Israel, land i regionen og andre sentrale land om hvordan vi kan få slutt på krigen. Vi har vært tydelige overfor Israel på konsekvensene av et angrep på Rafah. Vi har hele tiden vært klare på at partene i konflikten må respektere folkeretten og beskytte sivile. Det vil vi fortsette med.

Les også: – Oppsiktsvekkende av Støre

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen