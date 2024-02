Støre reagerer sterkt på omstridt flyktingvedtak i Drammen: – Det er ulovlig

– Dette er et vedtak som ikke er lovlig. Det er ikke noe kommunen kan gjøre, sier Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

Etter flere saker i media om det omstridte flyktningvedtaket i Drammen kommune som går ut på at de kun vil ta imot flyktninger med ukrainsk bakgrunn, slår Støre nå fast at vedtaket som ble vedtatt tirsdag er ulovlig. Han sier videre at det er staten gjennom IMDi som bestemmer hvilke flyktninger som bosettes hvor, og at kommunene kun kan bestemme hvor mange flyktninger de vil ta imot.

Støre mener at vedtaket er splittende fordi det utfordrer grunnleggende prinsipper om likeverd.

– Oppsiktsvekkende av Støre

Jon Helgheim, kommunestyrerepresentant for Frp i Drammen.

Nestleder for Hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering i Drammen, Jon Helgheim (Frp), har tidligere sagt til Dagsavisen at dette har ingenting å gjøre med diskriminering. Han har nå fått med seg at Støre mener vedtaket er ulovlig, og skriver i en sms til Dagsavisen:

– Det er oppsiktsvekkende at Støre konkluderer slik uten at han kan begrunne hvorfor. Hans egen minister har ikke kommet til samme konklusjon. Han forvalter selv et system for mottak av kvoteflyktninger fra FN som er helt likt det han nå mener er ulovlig dersom Drammen gjør det samme. Staten setter hvert år opp lister med hvilke nasjonaliteter som skal tas imot og legger muligheten for fremtidig integrering til grunn. Med krig i våre nærområder er det helt naturlig at vi ønsker å prioritere ukrainske flyktninger.

Ministeren Helgheim påpeker på er Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, som har sagt at et vedtak der Drammen kun vil ta imot ukrainske flyktninger kan være ulovlig.

Til NTB sier leder i Høyre, Erna Solberg det er kjempeflott at kommunen ønsker fortsatt å ta imot flyktninger, og anerkjenner samtidig at Drammen har tatt imot mange flyktninger gjennom årene og det er utfordringer med blant annet barnefattigdom.

– Ingen kommuner kan velge at de «kun» ønsker å motta flyktninger fra bestemte land, men at kommunene har ulike ønsker til Imdi for å få sitt mottaksapparat og integreringsopplegg til å fungere best mulig, er ikke uvanlig, sier Solberg.

Politikere i Drammen kommune har også vedtatt å ta imot kun 152 flyktninger fra foreslåtte 400.

Bjørn Erik Thon er likestillings- og diskrimineringsombud.

– Sminket på vedtaket

Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Bjørn Erik Thon har tidligere sagt til Dagsavisen at han kommer til å varsle diskrimineringsnemnda og bekrefter at det arbeidet allerede er i gang.

– Dette vedtaket er egentlig akkurat det samme som det forrige som lå der. Det virker som de kun har sminket vedtaket nå, sier Bjørn Erik Thon.

Politikere i kommunen har endret ordlyden i det omstridte flyktningvedtaket, men dette mener Thon ikke er godt nok og at vedtaket fortsatt kan være diskriminerende.

Flere har vist sin misnøye da flertallet i Drammen kommune bestående av Frp, KrF, Høyre og Pensjonistpartiet foreslo å kun motta flyktninger fra Ukraina, og nekte å motta flyktninger fra ikke vestlige land, da de mente det allerede er nok av dem i Drammen og at de først må jobbe med de utfordringene de allerede har med denne gruppen.

Forandret på vedtaket

Ordlyden var slik i det først foreslåtte vedtaket:

«Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn. Dette fordi ressursene må benyttes til å løse de integreringsutfordringene vi allerede har med denne gruppen, før det tilføres flere.»

Etter dette kom flere på banen slik som opposisjonen, Antirasistisk Senter, Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, kommuneadvokaten, IMDI, Buskerud Innvandrerråd og likestillingsombudet som mener at vedtaket kan være diskriminerende og ikke minst ulovlig.

Likevel har flertallet i kommunestyret stått på sitt og tirsdag kveld i kom de altså med det nye forslaget med en annen ordlyd.

Ordlyden på vedtaket er nå slik:

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes.»

Dette ble vedtatt av kommunestyret til tross for flere mot-markeringer før og under møtet. Det skriver Drammens Tidende.

Brast i gråt

Kristelig Folkepartis gruppeleder i Drammen, Turid Solberg Thomassen, sa til Drammens Tidende at det de siste dagene jobbet har vært jobbet hardt internt i den borgerlige koalisjonen mot punktet som omhandler å kun ta imot ukrainere.

Hun brast i gråt og sa:

– Det har blåst som dere vet full orkan. Jeg har ikke hatt det godt. For KrF berører dette punkter i våre kjerneverdier. For oss var det helt nødvendig å fjerne ordlyden som setter nasjonaliteter opp imot hverandre. Den kamelen var ikke mulig å svelge.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon referer til Thomassen og sier at selv om ordlyden på vedtaket er endret så vet medlemmene av partiene at vedtaket handler om å ta imot flyktninger kun fra Ukraina.

– Vi ser jo at det er kun ukrainske borgere som skal bosettes i Drammen og ingen andre, og så er det jo naturlig å tolke dette i lys av den diskusjonen som har vært også. Og det er vel ikke noe tvil om at en gråtende kommunestyrerepresentant viser at det som ble vedtatt i går omhandler kun ukrainere, sier han.

Han leser ikke den nye ordlyden som noe annerledes enn det første vedtaket, og bekrefter at de fortsatt jobber med å ta opp saken i diskrimineringsnemnda for å få en vurdering derfra om at dette er et ulovlig vedtak.

– Det er rett og slett oppsiktsvekkende synes jeg at kommunen gjør det de nå gjør og trosser flere instanser; oss, inkluderingsminister og kommuneadvokaten.

Simon Nordanger (Sp), sitter i kommunestyret til Drammen kommune. (FOTO: PÅL KARSTENSEN)

Anmeldte sin egen kommune

Simon Nordanger (Sp) mener vedtaket i kommunestyret bryter med loven. Han er kommunestyrerepresentant fra Senterpartiet og har nå valgt å anmelde Drammen kommune. Det skriver NRK.

For han handler det om prinsipper og sier til NRK:

– Når lovverket allerede er såpass tydelig, så mener vi at det må ha en eller annen konsekvens, sier han.

