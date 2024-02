– Dyrepåkjørsler har flere negative effekter. Dyr påføres lidelse og eiere får økonomiske tap, påpeker Anne-Line Ottesen, kommunikasjonssjef i Bane Nor.

– Men dette har også konsekvenser for oss i Bane Nor i form av redusert punktlighet, opprydding og utbedring ved skader etter påkjørsel, og mental påkjenning for våre ansatte, samt ansatte hos leverandører og togselskapene.

– Det å forbygge dyrepåkjørsler er derfor en effektiv måte å spare oss for utgifter, konstaterer Ottesen.

– Har økt vår satsing

I fjor ble 113 sauer påkjørt av toget.

– Antall påkjørsler av sau har ligget stabilt på rundt 300 individer per år i en tiårsperiode. For 2023 registrerte vi en tredjedel av dette, sier Ottesen.

Når det gjelder fjorårstallet, tar hun et lite forbehold blant annet fordi «det forekommer etterregistreringer» av påkjørte dyr.

Hva er så forklaringen på den kraftig nedgangen?

– Vi i Bane Nor har økt vår satsing på forebyggende tiltak som vedlikehold og nyetablering av husdyrgjerder for å unngå dyrepåkjørsler. Nedgangen i antall påkjørsler kan forklares av den økte satsingen på husdyrgjerder, sier Ottesen.

– Husdyrgjerder er et effektivt tiltak for å forhindre påkjørsler av sau. Tidligere har vi i Bane Nor finansiert gjerdemateriale mot at sauenæringen fornyer og vedlikeholder gjerder. En ny gjerdepolicy hvor Bane Nor selv etablerer, fornyer og vedlikeholder gjerder, er vedtatt.

Mangelfulle gjerder er noe som omtales i flere krav om erstatning fra sauebønder som har mistet dyr til toget. Det går det fram av erstatningskrav til Bane Nor som Dagsavisen har fått innsyn i.

«Lammet hadde krøpet mellom bakken og gjerdet», «dårlige gjerder» og «det mangler fortsatt gjerde» er formuleringer sauebønder har brukt i disse kravene.

– I hvor stor grad kan sauebøndene selv bidra til et lavere antall påkjørsler?

– Vi har gode erfaringer med et tett samarbeid med sauebøndene og relevante aktører på flere av våre strekninger, og vi ønsker å fortsette et godt samarbeid med dyreeiere for sammen å kunne forhindre påkjørsler, svarer Ottesen.

Det var også færre tamrein som ble tatt av toget i fjor enn det som har vært vanlig. «Tamrein er flokkdyr og for hver påkjørsel blir det i snitt påkjørt 2,8 rein, men det er også hendelser med påkjørsler av store flokker», opplyser Bane Nor. Dette bildet er fra 2017 og er tatt på Nordlandsbanen mellom Eiterstraum og Mosjøen. (John Erling Utsi/NTB)

Ambisjon om halvering

I 2010 påla Samferdselsdepartementet det daværende Jernbaneverket å utarbeide en handlingsplan for å forebygge dyrepåkjørsler på jernbanen. Første utgave av denne planen gjaldt perioden 2012-2017.

Etter at Jernbaneverket ble oppløst, overtok Bane Nor ansvaret for å redusere antallet dyrepåkjørsler. Handlingsplanen for perioden 2018-2021 ble derfor utarbeidet av Bane Nor.

Fram til 2022 var innsatsen rettet mot elg, tamrein og sau, men i nåværende handlingsplan – for perioden 2022-2025, er også rådyr og hjort omfattet.

Hovedmålet med gjeldende handlingsplan er å redusere antallet dyrepåkjørsler langs jernbanen, sammenlignet med antallet påkjørsler de seneste ti årene, ved å sette inn tiltak der behovet er størst.

Samtidig har Bane Nor satt seg flere delmål, blant annet en halvering av antallet «hendelser med påkjørsler av husdyr» på de strekningene Bane Nor eier gjerdene.

Bane Nor har også en ambisjon om å halvere antall hendelser med påkjørsel av flokker med tamrein og hjortevilt.

– Lavere enn på mange år

Også når det gjelder tamrein ble 2023 et positivt år for både Bane Nor og reineierne. Mens gjennomsnittet for perioden 2012-2022 var 450 påkjørte tamrein, ble 381 påkjørt i fjor.

– Antall påkjørte tamrein er i 2023 lavere enn på mange år. Selv om det er stor variasjon fra år til år grunnet vær- og snøforhold, er det mulig at vi nå begynner å se effekten av at Bane Nor har satt opp viltgjerder på flere av de mest utsatte strekningene, sier Ottesen.

Mens sauer blir påkjørt både langs Bergensbanen, Dovrebanen, Gjøvikbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen, er det primært på sistnevnte banestrekning at tamrein blir påkjørt. Det skjer på de tider av året «hvor det benyttes beiteområder i nærheten av jernbanen», skriver Bane Nor i sin handlingsplan.

«Tamrein er flokkdyr og for hver påkjørsel blir det i snitt påkjørt 2,8 rein, men det er også hendelser med påkjørsler av store flokker. I motsetning til villrein skyr tamrein i liten grad beiteområdene nær menneskelig infrastruktur og kan beite svært nærme jernbanelinja med mindre de aktivt jages bort eller fysisk forhindres fra å bevege seg nærme jernbanelinja», står det videre å lese i handlingsplanen.

Høyere bestander

Når det gjelder elg, rådyr og hjort, var ikke 2023 et godt år for noen av artene. I forhold til gjennomsnittet for perioden 2012-2022, gikk antallet påkjørte dyr opp.

For elg fra 698 til 781. For rådyr fra 397 til 591, og for hjort fra 71 til 96.

I sin handlingsplan påpeker Bane Nor at «de siste årene har det vært en økning i rådyrbestanden i Norge», og også at «hjortebestanden har vært økende i den siste tiårsperioden».

Også for kategoriene «annet vilt», «arter med særskilt forvaltningsbehov» og «øvrige» var det en liten økning i antallet påkjørte individer i fjor, mens det var en nedgang for «annet husdyr», sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2012-2022. Samlet sett utgjør disse kategoriene likevel bare i underkant av 8 prosent av det totale antallet dyr som gikk med.

– I 2023 ble det påkjørt 2.124 dyr på jernbanen, hvorav dyregruppene elg, tamrein, rådyr og sau står for tilnærmet 90 prosent av antall påkjørte dyr, oppsummerer kommunikasjonssjef Anne-Line Ottesen i Bane Nor.

Gjennomsnittet for perioden 2012-2022 var 2.035 påkjørte dyr, drøyt 4 prosent færre enn i fjor.

