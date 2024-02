Ny studie: Viagra kan forhindre Alzheimers sykdom

En studie utført ved University College London så nærmere på legejournalene til 260 000 menn med ereksjonsproblemer. Studien avslørte noe pussig: Menn som ble forskrevet potensmiddelet Viagra og liknende medikamenter hadde 18 prosent lavere sjanse for å utvikle Alzheimers-utløst demens senere i livet, skriver The Guardian.

Effekten ble enda større hos pasientene med flere og større resepter på medikamentet, med en topp på 44 prosent redusert risiko for sykdommen.

Alzheimers sykdom er en kronisk nevrologisk sykdom som rammer hjernen. Sykdommen ligger latent i hjernen i mange år før en merker symptomene. Disse er vanligvis problemer med korttidshukommelse og mindre problemer med språket. På sikt fører sykdommen til enda større problemer med hukommelsestap og kommunikasjon. Sykdommen har ingen kur og fører til død.

55 millioner mennesker rammet

55 millioner mennesker verden over lider av demens, og 60–70 prosent av tilfellene kommer av Alzheimers sykdom, skriver Verdens helseorganisasjon.

En av studiens forfattere, professor Ruth Brauer, sier imidlertid at man ikke kan slå fast om dette kommer som en direkte årsak av bruken av medikamentet, eller om menn som i utgangspunktet ikke er i risikogruppen for Alzheimers sykdom i større grad bruker medikamentet.

– Nå trenger vi skikkelige kliniske studier for å skikkelig kunne studere effekten av denne medisinen på både menn og kvinner med Alzheimers sykdom, sier Brauer til The Guardian.

Det er ukjent om medikamentet kan hemme forløpet av allerede påvist sykdom.

Relatert til hjertet

Viagra virker ved å utvide blodårene i kroppen, slik at blodet flyter lettere. Dette er også med på å senke blodtrykket i kroppen. Man skal derfor være forsiktig med Viagra hvis man går på blodtrykksdempende medisiner og følge legens anvisninger, står det i medikamentets pakningsvedlegg.

Nasjonalforeningen for folkehelsen skriver på sine sider at nettopp høyt blodtrykk kan gi økt risiko for Alzheimer. Videre står det at årsakene til Alzheimer kan være de samme som gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Det amerikanske nasjonalinstituttet for aldring sier at sykdommen ikke er fullstendig forstått enda, og at årsakene antakeligvis er en kombinasjon av både livsstil, arv og miljø.

Jakten på kuren

Utvikling av nye medisiner mot Alzheimer går tregt, og er dyrt.

Det amerikanske legemiddelverket, Food and Drug Administration (FDA), godkjente i fjor sommer et nytt legemiddel ved navn Leqembi, ifølge CBS.

En klinisk studie viste at pasienter med sykdommen i gjennomsnitt opplevde fem måneders utsatt kognitiv svikt i forhold til pasientene i kontrollgruppen som ikke mottok medikamentet.

Medisinen er svært kontroversiell. Selskapet som har utviklet medikamentet, Eisai Co, estimerer at den årlige prisen per pasient ligger på 26 500 amerikanske dollar, rundt regnet 280 000 norske kroner.

I tillegg til dette opplevde hele en av fem pasienter både hevelse og blødning i hjernen, skriver CBS. Den amerikanske tenketanken Public Citizen gikk i slutten av fjoråret hardt ut mot det amerikanske legemiddelverkets godkjenning av medikamentet.

