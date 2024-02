EU-forskere: Januar var den åttende måneden på rad med rekordhøy global temperatur

Av Are Føli/NTB

Funnene bekrefter at kloden er inne i en usedvanlig varm periode. Januar var den åttende måneden på rad med ny varmerekord for den respektive måneden.

Gjennomsnittstemperaturen lå 0,12 grader over forrige januarrekord fra 2020, ifølge beregninger gjort av klimaovervåkingstjenesten C3S, som er en del av EUs Copernicus-program.

– 2024 starter med en ny rekordmåned, konstaterer C3S' visedirektør Samantha Burgess.

Kaldt i Norden

I Europa var det store regionale variasjoner, og i Norden var det betydelig kaldere enn «normalen» fra perioden 1991 til 2020. Sør i Europa var det langt varmere enn normalt – noe det også var mange andre steder rundt om i verden.

Mengden sjøis i Arktis var forholdsvis normal i forrige måned. Vi må helt tilbake til 2009 for å finne like mye sjøis her i en januarmåned.

Men i Antarktis var mengden sjøis 18 prosent lavere enn normalt, ifølge C3S. Og snittemperaturen i overflaten av verdenshavene var den høyeste som noen gang er registrert i januar.

1,5-gradersmålet

Beregningene tyder på at gjennomsnittstemperaturen i verden de siste tolv månedene lå 1,52 grader over førindustrielt nivå. Fortsetter denne utviklingen i årene framover, vil det såkalte 1,5-gradersmålet ryke.

Hovedgrunnen til de stigende temperaturene i verden er den menneskeskapte globale oppvarmingen. Værfenomenet El Niño antas å ha bidratt til kraftige temperaturhopp det siste året, som har overrasket mange forskere.

