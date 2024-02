– Helt nødvendig å stanse frislippet av naturinngrep

– Selv den aller viktigste naturen bygges ofte ned. Dette er naturtyper som er spesielt betydningsfulle for artsmangfoldet og for å bevare intakte økosystemer. Derfor trengs det et byggeforbud i disse områdene, sier Bastholm.

Naturtypene hun sikter til omfatter villmarkspregede områder, myr og våtmarksområder, gammelskog og også det MDG omtaler som «andre viktige naturtyper».

– Har store fordeler

Et byggeforbud i alle disse område kan få konsekvenser både for nye hyttefelt, veier og vindparker, tror Bastholm.

– Men å ta vare på naturverdiene har også store fordeler, for eksempel for turisme og opplevelsesverdier, men også for landbruk og beite, påpeker MDGs stortingsrepresentant.

– Hvor store er de ulike områdene som dere vil ha byggeforbud i?

– Villmarkspregede områder utgjør i dag cirka 11 prosent av Norge. Dette er områder som ligger 5 kilometer eller mer unna nærmeste tunge tekniske inngrep. Et byggeforbud vil også påvirke randsonene rundt disse områdene, så det samlede arealet som omfattes vil være større, svarer Bastholm.

– Når det gjelder nedbygging av våtmarker, så utgjør myr – som er den vanligste typen våtmark, cirka 9 prosent av landarealet i Norge, fortsetter hun.

I desember i fjor foreslo også Miljødirektoratet et forbud mot nedbygging av myr, etter at Stortinget hadde bedt regjeringen om å legge fram et forslag om forbud mot nedbygging av myr som «reelt sett skal redusere nedbyggingen av myr».

– I vårt forslag vil det kun være mulig å gi tillatelse til bygging i myr hvis tiltaket er helt nødvendig av hensyn til vesentlige samfunnsinteresser, uttalte Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, da forslaget ble presentert.

Klima- og miljødepartementet opplyser at Miljødirektoratets forslag nå er til behandling i departementet. Normal saksgang er at forbud må på offentlig høring før de kan vedtas, får Dagsavisen også opplyst derfra.

– Selv den aller viktigste naturen bygges ofte ned, konstaterer MDGs Une Bastholm.

– Flere typer må vernes

– Vi mener at forslaget til Miljødirektoratet vil ta oss langt i riktig retning, men at flere typer våtmark må vernes. Den nøyaktige avgrensingen av et slikt forslag må utredes, sier Bastholm.

– Mye av de våtmarksområdene som ikke er myr, er jo allerede gjenstand for byggeforbud gjennom strandsonevernet vi har hatt i mange tiår, men det finnes andre typer våtmarker som ikke har skikkelig vern.

– Når det gjelder gammelskog, er første steg å verne de 1,7 prosentene av skogen vår som i praksis er urskog helt uten synlige menneskelige inngrep. I tillegg må vi få kartlagt den resterende naturskogen, fortsetter Bastholm.

Også 167 forskere fra 17 ulike institusjoner, mener den resterende naturskogen – skog som ennå ikke er blitt flatehogd, må kartlegges nå. De ber regjeringen om å gjøre dette innen utgangen av 2025.

– Mens vi somler hogges restene av naturskogen. Om 20 år har vi ikke naturskog igjen hvis det fortsetter sånn, påpekte professor Anne Sverdrup-Thygeson ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), til NRK for få dager siden.

Naturskogen huser om lag 25.000 arter, kunne Sverdrup-Thygeson også opplyse til NRK.

Videre hogst i naturskogen kan medføre irreversible tap av naturverdier, mener de 167 forskerne, som blant annet jobber ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

– Mye høyere terskel

– Hva legger egentlig MDG i at dere vil ha et forbud mot nedbygging i områdene dere peker på? Et forbud mot alle former for menneskelige inngrep?

– Vi mener det må vedtas et generelt byggeforbud, slik man lenge har hatt for strandsonen og matjord. I urskogen trengs også et hogstforbud, svarer Bastholm.

– Det vi foreslår handler i utgangspunktet om vern mot tunge inngrep, ikke mot stier, friluftsliv, beitebruk og turisme. Vi mener at nedbygging bare bør tillates når det er veldig gode argumenter for dette og skaden er liten.

– Dette er egentlig bare det første steget, for de eksisterende byggeforbudene har gitt rom for alt for mange dispensasjoner fra regelen. Kommunene må ha høyere terskel for å gi dispensasjoner enn man har hatt i strandsonen og på matjord, fortsetter Bastholm.

I femårsperioden 2018-2022, ble det gitt 3.709 dispensasjoner fra forbudet mot nye bygninger i strandsonen. I samme femårsperiode ble det gitt dispensasjon til omdisponering av 18.464 dekar med dyrka jord til andre formål, ifølge SSB.

– Hvor skal kommunene i stedet bygge, hvis det blir et så omfattende byggeforbud som MDG ønsker? Er det ikke slik at enkelte kommuner i stor grad nesten bare omfatter villmarkspregede områder, myr og våtmarksområder, gammelskog og andre spesielt verdifulle naturtyper?

– Mange kommuner har store grå arealer som ligger nær eksisterende infrastruktur som kan tas i bruk. Det finnes også naturtomter som er mindre viktige for artsmangfoldet, svarer Bastholm.

– Å fokusere på de grå arealene kan noen ganger være upraktisk på kort sikt, men er helt nødvendig for å stanse frislippet av naturinngrep vi nå ser i hele landet.

«Grå arealer» defineres av Miljødirektoratet som «arealer som tidligere er brukt til blant annet industri-, lager- og transportformål».

– Burde aldri vært tillatt

Hvis det allerede hadde det vært et så omfattende byggeforbud som det MDG nå tar til orde for, kunne foten ha blitt satt ned for flere store prosjekter.

– Kommunaldepartementet ga i 2019 tillatelse til bygging av en helårs alpinlandsby i Sysendalen i Eidfjord kommune. Den burde aldri vært tillatt og ville blitt stoppet med MDGs forslag, nevner Bastholm som ett eksempel.

– Tillatelsen ble gitt til tross for at prosjektet får negative konsekvenser for villreinen på Hardangervidda, som er den største bestanden i Norge og en av de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa.

En villreinflokk på rundt 1.000 dyr ble observert i dette området vinteren for to år siden, skrev NRK da. I samme sak sa utbyggeren av han var opptatt av å legge til rette for gode vilkår for reinen.

Også jernbane- og veiprosjekter kan måtte endres med et flertall for MDGs forslag.

– Traseen for fellesprosjektet for ny E16 og Ringeriksbanen mellom Sandvika/Oslo og Hønefoss, vil innebære svært store inngrep i verdifull natur, inkludert internasjonalt vernede våtmarksområder ved Storelvas utløp nord i Tyrifjorden, påpeker Bastholm.

– Traseen krysser igjennom Synneren naturreservat, hvor deler av verneområdet derfor må oppheves, og overlapper også med det foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Videre berører traseen også utenfor verneområdene, et elveslettelandskap av internasjonal verdi som det bare finnes ett tilsvarende av i Sør-Norge.

[ – Folk vil ikke akseptere at utenlandske eiere skal tjene seg rike på norske naturressurser ]

– Vil måtte avvises

Et tredje eksempel som Bastholm nevner, handler om vindkraft.

– Davvi vindkraftverk som er planlagt i området Laksefjordvidda-Rásttigáisa i Lebesby kommune i Finnmark, vil måtte avvises. Dette vil utgjøre et stort inngrep i Norges nest største inngrepsfrie naturområde, og en utbygging kan påvirke reindriften i flere reinbeitedistrikter.

Utbyggeren Grenselandet DA mener selv at «sameksistens med reindriften er mulig».

«Vi anerkjenner at reindrifta har en nedarvet bruksrett, og selv om vi mener vi kan leve godt i sameksistens, må det gjøres noen tilpasninger. Derfor har vi gjennom avtaler og en ensidig erklæring forpliktet oss til å kompensere for dette. En slik avtale/erklæring vil følge hele parkens levetid», skriver Grenselandet på sine nettsider.

MDGs forslag om å stanse nedbyggingen av norsk natur, og også flere forslag om en ny arealpolitikk, er nå til behandling i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Utkastet til innstilling i saken, skal deretter forelegges Stortingets energi- og miljøkomité til uttalelse, før endelig innstilling avgis til Stortinget.

