Slovakias statsminister: Ukraina er ikke en suveren stat

– Ukraina er ikke et selvstendig og suverent land. Ukraina er under USAs fullstendige påvirkning og kontroll, sa Fico på TV-kanalen RTVS lørdag.

Slovakia er både medlem av Nato og EU. Da Ficos venstrepopulistiske regjering tok over makten i oktober 2023, bestemte de seg for å stanse våpenleveransene til Ukraina. Imidlertid utruster de ukrainerne med dieselaggregater utstyr til minerydding.

Reiser til Ukraina

Fico støtter heller ikke sanksjonene mot Russland. Han tror ikke det er mulig å avslutte krigen militært, og hevder Ukraina er nødt til å gi fra seg landområder.

– Det må bli et slags kompromiss, som kommer til å være svært smertefullt for begge sider. Hva venter de på? At russerne skal dra tilbake? Det er urealistisk, sa han.

Onsdag skal han reise til Ukraina for å møte den ukrainske statsministeren Denys Sjmyhal. Møtet finner sted i Uzjhorod, som ligger rett over grensen fra Slovakia.

Nato-medlemskap uaktuelt

– Jeg skal fortelle ham at vi kommer til å blokkere og legge ned veto mot et ukrainsk medlemskap i Nato, fordi det ikke vil være noe annet enn grunnlaget for tredje verdenskrig, sa Fico.

Et av målene for møtet er å presentere en støttepakke til Ukraina, selv om Fico sier at støtten er langt fra det som ukrainerne ønsker seg.

Det kommer ikke til å bli en pressekonferanse etter møtet med Shmyhal fordi ukrainerne har motsatt seg dette, ifølge den slovakiske presidenten.

Selv om de ikke bidrar med våpenstøtte til Ukraina, så tillater regjeringen at landets forsvarsindustri selger våpen til ukrainerne.

