Ukraina slår tilbake mot Fico: – La oss være ærlige

Lørdag uttalte Fico til TV-kanalen RTVS at «Ukraina er ikke en suveren stat, men styres av amerikanerne».

Han ba deretter ukrainerne og president Volodymyr Zelenskyj om å gi fra seg landområder til Russland, som et ledd i å få slutt på krigen.

– Det må bli et kompromiss av noe slag. Hvorfor forventer Ukraina at Russland skal forlate Krim, Donbas og Luhansk? Det kommer ikke til å skje, sa den slovakiske statsministeren.

Nå får Fico, som heller ikke støtter de vestlige sanksjonene mot Russland, svar på tiltale.

– Det kan ikke bli noe kompromiss når det gjelder territoriell integritet. Ikke i Ukraina, ikke i Slovakia, ikke i noe annet land, sier Oleg Nikolenko, ifølge Politico.

Han er talsperson i Ukrainas utenriksdepartement.

Talsperson Oleg Nikolenko hos Ukrainas utenriksdepartement. (Pressefoto: Media Center Ukraine)

Fico-advarsel om tredje verdenskrig

– La oss være ærlige. Null sikkerhet i Ukraina, betyr også null sikkerhet for Slovakia og for Europa som helhet. Vi må jobbe sammen for ukrainsk seier, sier Nikolenko videre.

Slovakia er både medlem av Nato og EU. Da Ficos venstrepopulistiske regjering tok over makten i oktober 2023, bestemte de seg for å stanse våpenleveransene til Ukraina. Imidlertid utruster de ukrainerne med dieselaggregater utstyr til minerydding. Regjeringen tillater også at landets forsvarsindustri selger våpen til ukrainerne.

Onsdag skal Fico reise til Ukraina for å møte den ukrainske statsministeren Denys Sjmyhal. Møtet finner sted i Uzjhorod, som ligger rett over grensen fra Slovakia.

– Jeg skal fortelle ham at vi kommer til å blokkere og legge ned veto mot et ukrainsk medlemskap i Nato, fordi det ikke vil være noe annet enn grunnlaget for tredje verdenskrig, sa Fico.

– Putin-beundrer

I høst, da Fico vant valget i Slovakia, sa NTNU-professor Tobias Schumacher følgende om statsministeren og forholdet til Russland til Dagsavisen:

– Fico har vært en åpenbar Vladimir Putin-beundrer over en lang periode. Han prøver å tekkes den konservative, prorussiske delen av det slovakiske samfunnet. Det er hevet over enhver tvil at han spesielt de siste årene har spredt prorussisk feilinformasjon og blitt mer radikal.

NTNU-professor Tobias Schumacher har tidligere snakket om Robert Ficos bakgrunn til Dagsavisen. (NTNU)

Fico er blitt sammenlignet med Ungarns statsminister Viktor Orban, men Fico har ikke samme spillerom som Orban, har Schumacher poengtert. Den slovakiske statsministeren dannet etter valgseieren en koalisjon med det nasjonalistiske og åpent prorussiske partiet SNS, men også med det mer moderate sentrum-venstrepartiet Hlas-SD.

Robert Fico og Russlands president Vladimir Putin avbildet i 2016. (Alexander Zemlianichenko/Ap)

Fakta om Robert Fico

Robert Fico er en slovakisk politiker. Han har vært statsminister i Slovakia i fire perioder, 2006–2010, 2012–2016, 2016–2018 og fra 2023. Han har vært medlem av Nasjonalrådet, det vil si nasjonalforsamlingen i landet, fra 1992.

Robert Fico er opprinnelig utdannet jurist og var tidligere ansatt ved Vitenskapsakademiet.

Etter den russiske fullskala-invasjonen av Ukraina i februar 2022, har Fico markert seg som motstander av å sende våpen til ukrainerne. Han støtter heller ikke de EU-sanksjonene som rammer Slovakia. Slovakia er ett av de europeiske landene som er mest avhengig av russisk gass og olje. Meningsmålinger etter invasjonen viste at slovaker flest mente Ukraina har mer skyld i konflikten enn Russland.

