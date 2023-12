Zelenskyj diskuterte fredsformel med paven: – Jeg takket ham

– Jeg har snakket med Hans hellighet Pave Frans. Jeg har takket ham for hans julehilsener til Ukraina, og for hans ønsker om en rettferdig fred for oss alle, sier Zelenskyj, ifølge dansk TV 2.

NTB skrev forrige måned at Ukraina håper å opprette en global støttekoalisjon for en tipunktsplan for fred som landets president Volodymyr Zelenskyj har utarbeidet.

Tipunktsplanen inkluderer oppfordringer om å gjenopprette Ukrainas territorielle integritet, tilbaketrekking av russiske styrker, beskyttelse av mat- og energiforsyninger, atomsikkerhet og løslatelse av alle fanger, ifølge nyhetsbyrået.

Volodymyr Zelenskyj og Ukraina kjemper for å beholde vestlig støtte mot Russland, som startet sin fullskala invasjon av nabolandet i februar 2022. (HANDOUT/AFP)

Russland- og Ukraina-ekspert: – Det er ikke en fredsplan

Samtalene om tipunktsplanen inkluderer ikke Russland, som har avvist den ukrainske fredsformelen og sagt den vil være umulig å implementere.

– Dette er ikke noen fredsplan, for Russland er ikke involvert. Det er en liste med prinsipper om Ukrainas fulle integritet, rettsoppgjør og erstatning. Det er ikke noe som dagens regime i Russland vil akseptere, sa seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) tidligere i høst.

Å samle flest mulig land rundt det ukrainske initiativet, kan bidra til å legge press på Russland. Men Russland forsøker også på sin side å samle støtte til sin versjon av krigen hos de såkalte BRICS-landene.

Ukraina har i flere måneder prøvd å bygge relasjoner med regjeringer i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Det anses som spesielt viktig at Ukraina samler støtte fra medlemmene i den innflytelsesrike Brics-blokken foruten Russland: Brasil, India, Kina og Sør-Afrika.

Mener Ukraina bør endre holdning i krigen

Russland har kommet på offensiven i krigen, og mange faktorer gjør at 2024 vil bli en usikker tid og et avgjørende år for et Ukraina i krig. FFI-forsker Tor Bukkvoll sa nylig til Dagsavisen at Ukraina bør tenke nytt i krigen kommende år.

Richard Haass, som har vært utenrikspolitisk rådgiver for fire amerikanske presidenter, er på samme linje.

– Ukraina bør endre holdning. De bør gå fra tanken om å gjenerobre de 20 prosentene av eget land som Russland har tatt, men heller gå over til å forsvare de resterende 80 prosentene. Hvis Ukraina går på defensiven, må Russland i større grad gå på offensiven. Dét vil være mye vanskeligere for russerne, sier Haass en episode av podkasten The News Agents som kom ut tidligere i desember.

