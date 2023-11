Verdens største isfjell har begynt å flytte på seg

I 1986 løsnet isfjellet med navn A23a fra Antarktis. Like etter satt det seg fast på havbunnen i Weddellhavet.

Nå har det løsnet og begynt å drive nordover i stadig større hastighet, skriver BBC.

Isfjellet er på hele 3.900 kvadratkilometer. Til sammenligning er Hardangervidda nasjonalpark 3.422 kvadratkilometer stort, mens Oslo kommune «kun» er 454 kvadratkilometer. Hvis man legger disse to stedene sammen, vil man altså likevel ikke danne et område som er større enn isfjellet A23a.

Isfjellet er dessuten 400 meter tykt, noe som ville gjort det 100 meter høyere enn Eiffeltårnet hvis det hadde stått på land.

På vei mot Sør-Atlanteren

Isfjellet begynte å løsne fra havbunnen allerede i 2020, men først det siste året har forskere kunne slå fast at det har løsnet helt og begynt å flyte nordover. Det virker ikke som at det skal ha skjedd noe spesielt for at det gigantiske isfjellet endelig har begynt å drive etter over 30 år.

– Jeg spurte et par kolleger om dette, og lurte på om det var en mulig endring i temperaturen i sokkelvannet som kunne ha forårsaket det, men det var enighet om at tiden bare var inne, sier Andrew Fleming, fjernmålingsekspert fra British Antarctic Survey, til BBC.

Etter å ha blitt drevet med vind og strøm, befinner A23a seg nå i nærheten av nordspissen av Antarktishalvøya. Forskere forventer at isfjellet vil følge Sørishavsstrømmen, noe som vil kaste det mot Sør-Atlanteren på en bane som har blitt kjent som «Iceberg Alley», på grunn av alle isfjellene som flyter der.

Isfjellet A23a, slik det så ut i 2020 da det først begynte å løsne fra havbunnen. (Polar View)

[ Rekordlite sjøis i Antarktis: Derfor er forskerne bekymret ]

Sprer livsviktige mineraler

Til slutt vil det smelte helt. Mens det skjer, vil isfjellet frigjøre mineralstøv som ble blandet med isen da den var en del av isbreene som skrapte langs fjellbunnen i Antarktis. Dette støvet er en kilde til næringsstoffer for organismene som utgjør grunnstammen i havets næringskjeder.

– På mange måter er disse isfjellene livgivende; de er utgangspunktet for mye biologisk aktivitet, sier Catherine Walker fra Woods Hole Oceanographic Institution til BBC.

A23a er nå verdens største isfjell, men hvilket isfjell som er verdens største forandrer seg stadig. For noen år siden var det isfjellet A76 på 4.320 kvadratkilometer. Det løsnet fra Antarktis i 2021 og delte seg senere opp i mindre biter.

På land regnes Lambertbreen i Øst-Antarktis som verdens største langvarige masse av is. Den dekker et område på én million kvadratkilometer.

---

Isfjell

Isfjell er store ismasser som blir brutt løs når isbreer går ut i havet eller innsjøer og kalver.

De fleste isfjellene i de nordligste havene kommer fra Grønland. En del mindre isfjell kommer også fra andre arktiske landområder, som Svalbard.

De største isfjellene stammer fra Antarktis i sør. De kan drive så langt nord som til 40° sørlig breddegrad, som er omtrent til sørspissen av Australia.

Omtrent 90 prosent av massen til et isfjell ligger under vann.

Kilde: SNL

---

[ Forsker: – På vei inn i et klima som menneskeheten aldri før har opplevd ]

[ Gjorde oppsiktsvekkende funn i Titanic ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen