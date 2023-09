Håner Putin fra cellen: – De har rundlurt ham

Ultranasjonalisten Girkin, også kjent som Igor Strelkov, er fengslet etter en rekke innlegg på blogger der han retter sterk kritikk mot Vladimir Putin og den politiske ledelsen i Kreml. Nå langer han ut fra fengselscellen, rapporterer blant andre Reuters, svenske Expressen. Dagbladet har også omtalt saken.

Trekker fram Donald Trump og Barack Obama

– Presidenten vår er en ekstremt godtroende person. Han er for snill, sier Girkin i en video lagt ut på Telegram, ifølge den svenske avisen.

Han fortsetter ved å føye til at Putin er blitt lurt trill rundt av verdensledere som Barack Obama, Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel og Volodymyr Zelenskyj.

– De har «lurt skjorten» av Putin, mener Girkin.

Ultranasjonalisten mener også at Russland ikke har gått hardt nok til verks i Ukraina. Han risikerer nå fem års fengsel for sin myndighetskritikk. Samtidig vil han bli president.

– Jeg ser på meg selv som mer kompetent på militære spørsmål enn sittende president Putin og definitivt mer kompetent enn forsvarsminister Sergej Sjojgu, sier Girkin i uttalelsen der han kunngjør at han vil bli presidentkandidat.

Vladimir Putin med jerngrep

Russland holder presidentvalg i 2024, men det er ikke ventet at noen kan utfordre Putin, som har festet grepet om makten og utradert opposisjonen.

Russland-president Vladimir Putin, her fra det som ifølge russiske Sputnik skal være et møte med innbyggere i landsbyen Turginovo før helgen. (SPUTNIK/Reuters)

Girkin ble først kjent da han i 2014 ledet an i det Russland-styrte opprøret i Donetsk øst i Ukraina. Han er dømt in absentia for sin rolle i nedskytingen av passasjerflyet Malaysia Airlines MH17, der 298 mennesker ble drept.

