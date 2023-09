Ekspert: – Han har vært med på å forgifte situasjonen i USA

Veteranen McConnell, republikanernes leder i Senatet, måtte følges ned fra podiet under en tilstelning i Kentucky onsdag, ifølge NTB.

Da den 81 år gamle senatoren skulle svare på spørsmål fra journalister, ble han plutselig taus og stirret fraværende ut i lufta i 30 sekunder, viser et opptak på NBC News. Etter en stund våknet han til igjen, ga et kort svar og ble fulgt vekk.

Hendelsen ligner en episode i juli, der McConnell også plutselig ble taus og fraværende.

Førsteamanuensis i statsvitenskap og USA-ekspert ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, svarer Dagsavisen på hva konsekvensene eventuelt kan bli hvis McConnell må trekke seg tilbake:

– Det går seg nok til. Senatslederne i USA har mindre makt enn lederne i Representantenes hus, og de opererer mer som et team. McConnell er erstattelig, mener Mjelde.

McConnell kan få «norsk» etterfølger

En eventuell McConnell-exit vil heller ikke skape voldsomme bølger i det politiske landskapet før presidentvalget, tror eksperten.

– Kongresspolitikerne er valgt lokalt fra delstatene. I et år med presidentvalg får de sjelden oppmerksomhet fra andre enn sine egne velgere hjemme i delstaten, påpeker han.

Førsteamanuensis Hilmar Mjelde. (Privat)

– McConnell er jo republikanernes leder i Senatet. Hvem er kandidater til å overta, tror du? Og hvem vil eventuelt forsøke – eller ha interesse av – å påvirke den prosessen?

– John Thune ser ut til å bli etterfølgeren. Internvalg i Senatet er basert på senioritet, og Thune er nummer to i det republikanske senatshierarkiet.

Thune har for øvrig norske røtter. Thunes farfar, Nicholas Thune, kom i sin tid som innvandrer fra Norge til USA. John Thune har selv omtalt sin norske bakgrunn i sosiale medier tidligere.

Står imot trumpistene

Hilmar Mjelde poengterer at det er vanskelig å utnytte situasjonen med McConnell, skulle 81-åringen måtte tre til side.

– Senatet er den siste nasjonale maktbastionen til det tradisjonelle republikanske partiestablissementet. Trumpistene makter ikke å kaste dem, fordi Senatet er en treig og rigid institusjon, sier USA-eksperten.

– McConnell har tidvis blitt løftet fram som en som kan inngå kompromisser på tvers av partiene. Er dette et fortjent rykte, og vil samarbeid med Demokratene bli enda vanskeligere hvis han forsvinner?

– Ja. En senatsleder er en koalisjonsbygger som skal bygge flertall for eller mot presidentens politikk. Den jobben har McConnell briljert i, fordi han er en klassisk hestehandler, svarer Mjelde og fortsetter:

– Han ble et mareritt for Barack Obama, men har vært en god partner for nåværende president Joe Biden. Det skyldes dels politisk sak, men også at Biden og McConnell er gamle kolleger og venner som har evnet å lage en «deal».

– Hjalp Donald Trump

– McConnell har ikke akkurat vært «Team Donald Trump». Samtidig har han på flere vis latt ekspresidenten ture fram. Hvis det nå snart nærmer seg slutten for McConnells karriere, hva vil han bli husket for? Og hvilket ettermæle vil han få?

– Trumps viktigste bragd som president, altså dommerutnevnelsene, kan han takke McConnell for. Det var Mitch McConnell som fikk dem godkjent i Senatet, sier Mjelde.

– McConnell har vært med på å forgifte den politiske situasjonen i USA. Demokratiet avhenger av at politikere viser tilbakeholdenhet iblant, men McConnell «stjal» en høyesterettsdommer fra Obama, og presset inn en ny under Trump, legger USA-eksperten til.

Mjelde sikter til da McConnell nektet Merrick Garland senatsbehandling i 2016, og hastet gjennom godkjenningen av Amy Coney Barret i 2020.

– Og så må det sies at Mitch McConnell er kanskje den eneste senatoren som er «happy» med å «kun» være senator. Han har aldri hatt presidentambisjoner. Han har heller fokusert på å bli en dyktig senatsleder, avslutter Mjelde.

