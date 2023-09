Dagen før opplyste to tyrkiske kilder til Reuters at de to statslederne i hovedsak vil diskutere korneksport via Svartehavet.

Russland trakk seg i juni fra avtalen som sikret trygg eksport av ukrainsk korn, en avtale Tyrkia forhandlet fram sammen med FN.

Torsdag sa FNs generalsekretær António Guterres at han hadde sendt Russland en «liste med konkrete forslag» med mål om å gjenopplive avtalen, som var ment å hindre en global matkrise som følge av krigen i Ukraina.