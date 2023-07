Solgte Iphone for rekordsum

Nylig ble en førsteutgave av iPhone i uåpnet forpakning, med 4 GB minne solgt for hele 190.000 dollar (rundt 1.9 millioner norske kroner) på en auksjon i USA, skriver BBC.

Det ble ikke produsert mange av denne modellen, noe som førte til at den ble ansett som den «hellige gral» av iPhone-samlere.

Totalt ble det lagt inn 28 bud på auksjonen, som ble drevet av LCG Auctions, og den ble solgt til nesten 400 ganger den opprinnelige prisen.

Lite minne

Utsalgsprisen i 2007 var 599 dollar eller drøyt 6.000 kroner, og var forventet å gå for et sted mellom 50.000 og 100.000 dollar på auksjon.

Årsaken til den store interessen for akkurat denne modellen er at den kun hadde 4 GB minne. Dette var svært lite også for 2007 å være.

I Norge ble iPhone lansert i 2008. iPhone er den desidert mest populære telefonmodellen noensinne, og har kommet i elleve versjoner siden den ble lansert i 2007.

Forseglet

LCG Auctions beskrev telefonen som nå ble solgt som et populært high-end-objekt og et hett samleobjekt, og la til at to andre fabrikkforseglede førsteutgaver av iPhonen hadde blitt solgt til rekordpriser det siste året.

Nettstedet beskrev modellen som en svært sjelden, fabrikkforseglet 4 GB-modell i førsteutgave i eksepsjonell god stand. Fabrikkforseglingen er så godt som feilfri på overflaten og i kantene. Dette skal være viktig for samlere.

iPhone ble først lansert i 2007 av daværende Apple-sjef Steve Jobs. Etter to måneder på markedet bestemte teknologigiganten seg for å avvikle 4 GB-mobilen fra markedet på grunn av dårlig salg.

Årsaken var at 8GB-modellen, som ble lansert samtidig, bare kostet 100 dollar mer.

