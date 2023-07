USA vil sende omstridte våpen til Ukraina: – Bruken av slik ammunisjon bør opphøre umiddelbart

Fredag ble det kjent at USA skal sende en ny pakke med militærbistand til Ukraina. Pakken, med en prislapp på 800 millioner dollar, inneholder blant annet 32 Bradley-stormpanservogner, ammunisjon til rakettartillerisystemet HIMARS – og tusenvis av klaseammunisjon til bruk med 155mm-artilleri.

Det har fått en rekke personer og organisasjoner til å reagere.

– Bruken av slik ammunisjon bør opphøre umiddelbart og ikke brukes noe sted, sier Marta Hurtado, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter, ifølge CNN.

– Det er tragisk at man skal sende våpen som vil bli et problem i flere tiår etter at det er fred, fordi man ikke har nok av det man egentlig ønsker å sende, sier Grethe Østern, våpenpolitisk rådgiver i Norsk Folkehjelp, til Dagsavisen.

Hun er bekymret for at dette kan svekke normen som er etablert gjennom forbudet mot klaseammunisjon, selv om USA og Ukraina ikke er blant landene som har signert avtalen.

– Jeg frykter at denne vestlige sanksjoneringen av klaseammunisjon kan føre til mer bruk, også fra russisk side. Det kan fort hende at bruken av klaseammunisjon i Ukraina nå eskalerer, sier spesialrådgiveren.

[ 500 dager siden invasjonen: – Krigen kan slutte på to vis ]

Russisk kritikk

I et intervju med CNN forteller USAs president Joe Biden at det var en tøff avgjørelse å sende klaseammunisjon til Ukraina. Han forklarer at valget ble tatt fordi Ukraina sårt trenger mer artilleriammunisjon av kaliberet 155mm, og at USA ikke har mye på lager. Derfor vil de sende klaseammunisjon i en «overgangsperiode», fram til de har produsert mer ordinær artilleriammunisjon.

Også Russland er ute med kritikk av USA.

Anatolij Antonov, Russlands ambassadør til USA, kaller USAs beslutning om å sende klaseammunisjon til Ukraina en desperat handling, som bidrar til å true hele verdensfreden.

Anatolij Antonov er Russlands ambassadør i USA. Han har tidligere vært viseforsvarsminister i Russland. (Patrick Semansky/AP)

– Det nåværende nivået på USAs provokasjoner sprenger alle grenser, og bringer menneskeheten nærmere en ny verdenskrig, sier han ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Dette tiltaket forteller historien om at USA og dets satellitter har innsett at de er maktesløse. De vil imidlertid ikke innrømme sine egne feil og at de ukrainske styrkenes forsøk på å gjennomføre en offensiv mot russiske regioner har mislyktes. Derfor denne siste galskapen fra deres side, sier han også.

Han understreker at å gi Ukraina klasevåpen ikke vil påvirke Russlands vilje eller evne til å oppnå sine militære mål.

Både Russland og Ukraina har brukt klaseammunisjon siden starten Russlands invasjon i februar 2022.

– Vi har allerede sett bevis på hundrevis av sivile tap i Ukraina som følge av Russlands bruk av klaseammunisjon. Vi må fokusere på å få slutt på dette, ikke på å tilføre flere av disse umenneskelige, vilkårlige våpnene som vil ende opp med å skade flere ukrainere – særlig barn, skriver Beatrice Fihn på Twitter.

Hun er tidligere leder av Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN), som mottok Nobels fredspris i 2017.

[ FN: Troverdige rapporter om russisk bruk av klasevåpen i Ukraina ]

Det er klaseammunisjon av denne typen, kalt Dual-Purpose Improved Conventional Munition (DPICM), som USA nå skal sende til Ukraina. (US ARMY/Reuters)

Skuffet over Stoltenberg

NATO-leder Jens Stoltenberg sa i et intervju med NRK fredag at det er opp til hvert enkelt medlemsland å ta en beslutning om levering av våpensystemer til Ukraina.

– Russland bruker klasevåpen for å drive en angrepskrig mot et annet land, mens Ukraina bruker klasevåpen for å beskytte seg mot en angriper, sier han.

Østern i Norsk Folkehjelp er skuffet over at Stoltenberg ikke gikk hardere ut mot sending av klaseammunisjon til Ukraina, da han selv var med på å få Norge til å signere på det internasjonale forbudet mot klasevåpen.

– Han burde ha stått ved det han tidligere har ment, nemlig at klaseammunisjon ikke er akseptabelt å bruke, mener hun.

Klasevåpen har blitt brukt av både Russland og Ukraina under krigen. Våpentypen kritiseres blant annet fordi den ofte går utover sivile. Her fra et bombeangrep mot den ukrainske byen Kramatorsk den 18. mars 2023, som ligger omtrent 30 km unna Bakhmut. (ARIS MESSINIS/AFP)

Dette er klasevåpen

Klasevåpen er bomber som skyter ut en rekke mindre eksplosiver over et mål. Et slikt våpen kan inneholde flere hundre småbomber. Klaseammunisjon som brukes med artilleriskyts har samme egenskap.

Ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen fører opptil 40 prosent av klasebomber til udetonerte patroner, som kan forårsake sivile dødsfall lenge etter at en konflikt er over. Det amerikanske forsvaret hevder at deres klasebomber har en feilprosent på under tre prosent.

En undersøkelse gjennomført av foreningen Landmine and cluster munitions monitor slo i 2021 fast at de fleste ofrene (66 prosent) for klaseammunisjon er barn.

I 2008 sluttet over 100 land seg til Konvensjonen om klaseammunisjon, en avtale som forbyr bruk, produksjon, overføring og lagring av klaseammunisjon. USA, Russland og Ukraina er blant landene som ikke ble med på forbudet.

[ FN fordømmer sivile tap i Ukraina etter 500 dager med krig ]

---

Fakta om klasevåpen

Bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og slynger ut titalls eller hundrevis av mindre sprengladninger over et større område.

Rammer ofte sivile, som får revet av seg armer eller bein. Barn er spesielt utsatt for klasebomber fordi de blir nysgjerrige på de små og til tider fargerike gjenstandene med ulike former som ligger på bakken.

Udetonerte sprengladninger fra klasevåpen kan bli liggende i mange år etter at krigshandlinger er over.

Norge var en sterk pådriver for å etablere et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon, og i 2008 ble det vedtatt en internasjonal avtale.

Konvensjonen trådte i kraft i 2010, og 111 land har ratifisert den. 12 land har signert, men ikke ratifisert konvensjonen.

Land som Russland, USA, Ukraina, Kina og Iran har ikke sluttet seg til konvensjonen og har store mengder klasevåpen i sine arsenal.

Kilde: NTB

---