FN fordømmer sivile tap i Ukraina etter 500 dager med krig

Verdensorganisasjonens menneskerettsobservatører i Ukraina (HRMMU) la fram de dystre tallene fredag.

– I dag markerer vi en dyster milepæl i en krig som fortsetter å kreve en forferdelig pris av Ukrainas sivile, sier HRMMUs visesjef Noel Calhoun i en uttalelse som markerer at det er 500 dager siden Russland invaderte nabolandet Ukraina.

Selv om det i gjennomsnitt har vært færre drepte og sårede i år enn fjor, begynte tallene å stige i mai og juni, påpeker observatørene. I tillegg har FN-representanter tidligere sagt at de reelle tallene trolig er betydelig høyere enn de offisielle.

Denne uken ble minst ti mennesker drept da et rakettangrep rammet Lviv, lengst vest i Ukraina. Minst 37 er såret, og over 50 leiligheter ødelagt. Også et studenthjem ved et universitet i byen ble rammet, opplyser ordfører Andrij Sadovij.

FNs kulturorganisasjon Unesco sier en historisk bygning fikk skader. Angrepet er det første som har funnet sted i et område som er vernet i henhold til verdensarvkonvensjonen, opplyser Unesco.

