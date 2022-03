FN: Troverdige rapporter om russisk bruk av klasevåpen i Ukraina

– Som følge av at de spres over et stort område, er bruken av klasebomber uforenlig med prinsippene i internasjonal humanitærrett som gjelder for krigshandlinger, sier OHCHRs talsperson Liz Throssell fredag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Hun minner russiske myndigheter om at det er ulovlig å rette angrep mot sivile mål, slik det også er forbudt å gjennomføre såkalte område-bombardement i byer og landsbyer.

På spørsmål om hva FN mener om at Facebook nå vil tillate oppfordringer om vold mot russiske soldater, svarer Throssell at dette er urovekkende og at de vil ta saken opp med Facebook.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen