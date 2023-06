Hetebølge tar menneskeliv i India

India er et av landene som er mest utsatt for hetebølger og ekstremvarme, skriver BBC. I de nordlige delstatene Uttar Pradesh og Bihar har det vært temperaturer opp mot 45 grader de siste dagene.

Forsker Atul Kumar Singh ved det indiske meteorologiske institutt sier til The Guardian at slike temperaturer er over normalen på denne tiden av året. Han forteller videre til at det ikke ser ut til at det skal bli noen lavere temperaturer de neste dagene.

Så langt er det meldt om 96 varme-relaterte dødsfall i de to delstatene. Men ettersom nesten alle dødsfallene i Uttar Pradesh har funnet sted i samme område, vil myndighetene etterforske om noe annet kan ligge bak.

India Heat Wave Det kan bli opp mot 45 grader de neste dagene, mens hetebølgen herjer i India. (Rajesh Kumar Singh/AP)

[ En epost til ledelsen kan sende Cato til Høyesterett: – Det mest ufine jeg har vært med på ]

Vannmangel

Delstatsregjeringen har sendt ut eksperter for å undersøke de ulike dødsfallene, melder The Guardian. Ekspertene kom fram til at de første symptomene var i hovedsak brystsmerter, som ikke er forårsaket av hete. De spekulerer på om heller forurenset vann kan være forklaringen.

Tidligere i år kom FN med en rapport som fastslår at vi går mot en global vannkrise. Rapporten peker på at overforbruk, overutvikling, forurensing og global oppvarming er faktorene som har størst innvikling på denne mangelen. Der vannressursene allerede er under press, vil konsekvensene være enda hardere.

---

Rapportens hovedpunkter

26 prosent av verds befolkning mangler tilgang til trygt drikkevann

Hovedårsakene til vannmangel er overforbruk og overutvikling

Med en økende folkevekst blir dette et økende problem

Fattige land rammes hardest

Kilde: FN

---

Flere ganger de siste årene har både organisasjoner og forskere advart at akutt vannmangel truer stadig flere. I 2019 viste en rapport fra den amerikanske tankesmia World Resources Institute (WRI) at en firedel av verdens befolkning lever med en trussel om akutt vannmangel hengende over seg. India var da rangert som nummer 13 på lista til WRI.

I en rapport fra 2022 skrev den globale organisasjonen Christian Aid at vannmangel vil prege mange storbyer framover, og at det er de fattige som vil lide mest. Som Dagsavisen skrev da, er New Delhi i India blant byene som nevnes.

[ Akutt vannmangel truer en av fire ]

Eldre og fattige rammes hardest

Omtrent 400 mennesker er innlagt på sykehus i byen Ballia i delstaten Bihar, men bilder viser at det er trangt om plassen.

Mange opposisjonspartier gir regjeringen i India kritikk for måten de løser krisen.

– Regjeringen burde ha advart befolkningen om denne hetebølgen, sier Akhilesh Yadav, lederen for et av opposisjonspartiene, til The Guardian.

Videre sier han at de ikke har bygget et eneste distriktssykehus de siste seks årene.

Regjeringen ber spesielt eldre om å holde seg innendørs. Sjef for et distriktssykehus nord i India, Diwakar Singh, forteller at det er flest eldre med andre underliggende sykdommer som dør.

CORRECTION India Heat Wave Flere mennesker har omkommet grunnet de høye temperaturene. Shiela Mishra tørker hånden til sin syke bror for å holde ham kjølig fra hetebølgen ved hjelp av en våt klut på distriktssykehuset i Ballia, Uttar Pradesh, India. (Rajesh Kumar Singh/AP)

Det er ikke alle som kan holde seg hjemme midt på dagen og må ut for å jobbe under den brennende solen med kun en våt fille rundt hodet for å kjøle seg ned.

[ Mange storbyer risikerer vannmangel ]

[ Tenk på et tall ]