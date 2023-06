Tenk på et tall

Ett av regjeringens mest omtalte grep i løpet av sine to år ved makta er skattegrensa ved 750.000 kroner, som ble nedfelt i regjeringens Hurdalsplattform. Tallet var rundt og fint, og med symbolsk potensial.

Regjeringen kuttet i 2022 skattene på inntekter på under 750.000 kroner med nær 4,5 milliarder kroner i budsjettet for 2023. Mens den skjerpet skattene med 3 milliarder for de som tjente over.

Mange har nok følt seg fremmedgjort av denne retorikken

Vi støttet dette grepet, fordi det var omfordelende. Siden har mye skjedd i norsk økonomi. Inflasjonen har allerede svekket kjøpekraften, samtidig som to lønnsoppgjør på regjeringens vakt har økt de nominelle lønningene. Hundretusener flere tjener derfor nå over 750.000, og ville som en konsekvens fått en skatteskjerpelse. Grensa er kunstig, og fjernes klokelig nå.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til VG at grensa ikke vil erstattes av et annet beløp. Det han prøver på er å nulle ut en mislykket tallstrategi.

Poenget må være at skattesystemet fungerer progressivt, at man betaler mer jo bedre man tjener. Dette prinsippet vil fortsatt gjelde. I praksis vil det jo være et tall der innslagspunktet for økt skatt vil slå inn. Kanskje er 792.500 det nye 750.000? Det finner vi ut i budsjettet for 2024.

Særlig gal ble symbolikken i 750.000-grensa når den ble knyttet til regjeringens uheldige definisjon av «vanlige folk». På denne regjeringas vakt skulle det være «vanlige folks tur». Det var de som tjente over 750.000 som skulle skatte mer og som underforstått derfor ikke hørte til i denne gruppa.

En hel del av motvinden regjeringen opplever kan tilskrives denne koblingen. Veldig mange lillavelgere som befinner seg i landet mellom Arbeiderpartiet og Høyre, med det som oppleves som helt alminnelige lønninger, har nok følt seg fremmedgjort av denne retorikken.

Regjeringen lover også å fjerne den andre 750.000-grensa, den som utløser høyere arbeidsgiveravgift. Dette ble midlertidig innført i budsjettet for 2023 og høstet storm. Nå lover Vedum på sitt vis at den skal fases ut. Men løftet om «signalisere en vei for denne» til Stortinget til høsten, er farlig vagt.

750.000-grensene er historie, men skaden kan være skjedd på regjeringens omdømme. 750.000 kan fort bli denne regjeringens 36,9.

