Lokker med legelønn

Den siste uka har det vært annonser rundt omkring i lokale medier i Russland og på kommunale nettsider der det lokkes med gode betingelser for dem som er villige til å melde seg frivillig som kontraktsoldater for det russiske militæret.

I Jaroslavl-regionen i det sentrale Russland pågår en rekrutteringskampanje der de som signerer kontrakt for å krige i Ukraina kan få en signeringsbonus på 295.000 rubler (rundt 40.000 kroner, red.anm) og en månedslønn på 200.000 rubler, skriver Meduza, et uavhengig nyhetsnettsted med hovedkontor i den latviske hovedstaden Riga.

Månedslønnen tilsvarer 27.000 norske kroner. Summen er omtrent det samme som en russisk lege eller IT-utvikler tjener, ifølge Meduza. Om man deltar i direkte kamphandlinger får man ytterligere bonus.

Lignende kampanjer er i gang i Pyatigorsk, Kursk og andre russiske byer.

Fyller kvoter

Tidligere er det meldt om at det russiske forsvarsdepartementet vil forsøke å rekruttere 400.000 kontraktsoldater i 2023, og regionale myndigheter har fått kvoter de er bedt om å fylle, skriver The Business Insider.

Det har lenge vært spekulert på om det vil komme en ny runde med mobilisering av soldater der tjenestedyktige menn er forpliktet til å delta, slik man så i september, da det ble innkalt til en «delvis mobilisering», og 300.000 soldater ble kalt inn. Men forsvarsminister Sergej Sjojgu sa i februar at en ny slik runde ikke var på trappene.

Kreml forsøker å rekruttere kontraktsoldater som melder seg frivillig for å unngå i erklære en runde nummer to med massiv mobilisering, skriver tenketanken Institute for the Study of War.

[ Putin får høyeste støtte på et halvt år av russere ]

Ukrainsk offensiv

I Ukraina ventes det en større ukrainsk offensiv i løpet av våren, men det er uvisst når den kommer. Lederen for den russiske leiesoldatgruppen Wagner advarte denne uka Russlands forsvarsminister om en nær forestående ukrainsk offensiv mot russiske styrker i Øst-Ukraina. I et åpent brev til Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu, publisert av Wagners pressetjeneste, hevdet Jevgenij Prigozjin at en offensiv er planlagt i slutten av mars eller starten av april.

Kampene har i flere måneder særlig pågått rundt Bakhmut i Øst-Ukriana har pågått i flere måneder. Både russerne og ukrainerne har mistet svært mange soldater i kampene om byen.

[ Xi på besøk: – Putin bygger sin antivestlige mur ]

[ Derfor kan Xis fredsplan være godt nytt for Ukraina ]