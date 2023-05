– Hvis de russiske soldatene drar hjem, kan radikale ting skje fort

President Volodymyr Zelenskyj er tilbake i Ukraina etter en rundreise i Europa, der han har besøkt Italia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

– Vi drar hjem med nye forsvarspakker: Mer ammunisjon, kraftigere våpen til fronten, mer beskyttelse til folket vårt, og mer politisk støtte, sa Zelenskyj i en video han spilte inn på vei hjem.

Offensiv ventes

Zelenskyj sa under et besøk i Italia lørdag at den ventede ukrainske motoffensiven mot russiske styrker i Ukraina starter snart, og at ukrainske styrker «gjør veldig viktige forberedelser». Han sa ifølge CNN at han ikke kan si når motoffensiven starter, men la til at «dere vil definitivt se det, og Russland vil definitivt føle det». Et par dager tidligere sa han at motoffensiven måtte vente fordi forsvaret trengte mer tid på forberedelser.

Sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier det ikke er mulig å si helt når den kommer.

– Jeg tror den kommer i løpet av mai/juni. Kanskje Ukraina ikke har bestemt noen dato ennå, men vurderer det fortløpende. Det er mulig at de venter på å få flere soldater på plass. Nato har sagt at det meste av våpen som er lovet er der nå, sier Bukkvoll til Dagsavisen.

– Det er mulig det som har skjedd i Bakhmut i det siste er et «preludium» til offensiven, sier Bukkvoll.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Søndag kveld meldte Ukraina at ukrainske soldater hadde tatt kontroll over drøyt ti russiske stillinger nord og sør i Bakhmut i Donetsk øst i Ukraina, der det har pågått kamper i mange måneder. I enkelte perioder har russiske soldater rykket lenger inn i byen og har sett ut til å få full kontroll.

– Framrykkingen til styrkene våre i Bakhmut-området er den første vellykkede offensive operasjonen i forsvaret av byen, sa sjefen for de ukrainske bakkestyrkene, Oleksandr Syrskyj, mandag.

– Avhenger av kampmoral

Men hvordan den ukrainske motoffensiven vil påvirke gangen i krigen, er helt umulig å svare på, mener Bukkvoll.

– Det er virkelig ingen som vet hvordan dette går. Hvis man målte partenes styrke rent matematisk, ser det skummelt ut for den ukrainske motoffensiven. Russland har flere soldater ved fronten, og har fremdeles mer artilleri enn Ukraina. Men på den annen side har Ukraina bedre kvalitet i sine styrker enn det Russland har. Og så er det grunn til å tro at Ukraina slåss smartere enn russerne, fordi en del av dem er trent i Vesten, sier Bukkvoll.

Han viser til at enkelte analytikere har pekt på at hvis de ukrainske styrkene klarer å planlegge operasjonen godt og gjennomføre med kreativitet og disiplin, kan de veie opp for det russerne har i mengde.

– Hvordan det går avhenger mye av russiske soldaters kampmoral når motoffensiven starter. Hvis de russiske linjene holder, og ingen stikker av, kan det bli slitsomt for Ukraina. Men hvis ukrainerne klarer å skape panikk, og de russiske soldatene drar hjem, kan radikale ting skje fort, mener Bukkvoll.

– Også den ukrainske kampmoralen kan lide hvis det går dårlig for dem, eller hvis ukrainske generaler ikke leder offensiven på en god måte. Men Ukraina slåss for sin egen eksistens, mens russiske soldater bare er plassert der, sier Bukkvoll.

Han sier russiske styrker har fått noen flere soldater til fronten i det siste, men ikke så mye.

– Alle som følger med på russisk side regner med at det kommer ny mobilisering på et eller annet tidspunkt, men Putin venter nok i det lengste, og hadde nok håpet å slippe det, sier Bukkvoll.

En mobilisering av soldater vil innebære at tjenestedyktige kalles inn. Det så man i september, da 300.000 soldater ble kalt inn. Det er ikke populært i befolkningen. De siste månedene har russiske myndigheter lokket med høye lønninger for dem som verver seg.

– Lønningene er fantastiske. Men det drives ikke bare lokking, men også truing, der man legger press på folk for å gå inn, sier Bukkvoll.

Tema på G7-møte

President Zelenskyj har de siste månedene, også under reisen de siste dagene, forsøkt å bygge en koalisjon av land som er villige til å sende kampfly til Ukraina.

Under besøket i Storbritannia sa Zelenskyj at han og den britiske statsministeren, Rishi Sunak, hadde diskutert vestlige jagerfly og at han forventet at «svært viktige avgjørelser» ville bli tatt snart.

– Vi snakket om det, men vi må jobbe litt mer med det, sa han.

Ukrainas president er tilbake i Ukraina etter en rundreise til Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Her med den britiske statsministeren, Rishi Sunak, mandag. (CARL COURT/AFP)

Zelenskyj har ikke fått noen løfter om dette fra vestlige allierte, da det eventuelt vil være nok en terskel som passeres for vestlige allierte, og også vil være praktisk krevende og ta tid.

Men Zelenskyj har sikret seg at dette vil dominere samtalene når de mektige G7-landene møtes til sitt årlige toppmøte i Japan denne helgen, skriver Politico.

Storbritannia har uttrykt støtte til å sende kampfly, og Rishi Sunak sier han vil ta dette opp med europeiske allierte denne uka og også med andre ledere under G7-møtet.

– Andre land er involvert. Jeg snakker med de lederne. Jeg vil gjøre mer av det denne uka i mine internasjonale møter. Vi er veldig opptatt av å bygge en koalisjon av land som kan gi Volodymyr og folket hans den støtten i lufta de trenger, sa Sunak under Zelenskyjs besøk.

Vil ta tid

Bukkvoll sier at det kan tenkes at Ukraina får kampfly fra vestlige allierte, men at det vil ta tid og være krevende.

– Skal man ha det, kreves det mer bakkestruktur og også overvåkingsfly, i alle fall ville vestlige land tenke sånn. Jeg vil tro det ville hjulpet for Ukraina å få flere kampfly, men det er ikke nødvendigvis avgjørende, for fremdeles er det russiske luftvernet fullt operativt, sier Bukkvoll.

Ukraina får uansett «hundrevis» av luftvernmissiler og langtrekkende droner fra Storbritannia, kunngjorde Sunak under Zelenskyjs besøk i landet.

Jurij Sak, rådgiver til Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov, sier til Politico at Zelenskyj ønsker å sette kampfly på toppen av agendaen både under G7-møtet i Japan denne helgen og på det årlige Nato-toppmøtet i Litauen i juli.

– Alle forstår at temaet er modent for diskusjon. Ingen sier at det er umulig. Hvis du sammenligner med tre måneder tilbake, da vi fortsatt slet med å få tanks, snakker alle nå om en kampflykoalisjon – det er et veldig lovende tegn, sier Sak.

