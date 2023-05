Bakhmut: – Ukraina prøver på to ting nå

Usikkerheten er stor etter meldingene søndag: Russland hevder å ha tatt Bakhmut, og Vladimir Putin gratulerte regulære styrker og Wagner-gruppen. Men ukrainske styrker hevder russiske styrker ikke har full kontroll over byen, som det har vært hardt kjempet om i flere måneder.

– Kampene om Bakhmut fortsetter, uttalte representanter for ukrainske styrker mandag.

Hva skjer i Bakhmut nå, og hvordan kan det påvirke krigen?

– Desperat etter seier

– Det skal være bekreftet fra begge sider at det fortsatt er en lomme med ukrainske soldater inne i Bakhmut, og så lenge noen ukrainske soldater står inne i byen og skyter, har ikke russiske styrker fullstendig kontroll, sier sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt til Dagsavisen.

– Putin har vært desperat etter en seier, og russiske styrker har kanskje kontroll over 95 prosent av Bakhmut. Derfor har Putin gratulert Wagner-styrken, sier Bukkvoll.

Tor Bukkvoll Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Det har ikke kommet bekreftelser fra uavhengige kilder på hvordan styrkeforholdet i Bakhmut er nå, og Bukkvoll understreker et forbehold om dette.

– Man kan ikke stole på partene, verken russiske eller ukrainske, så jeg venter på en verifisering av mer uavhengige kilder, og det får vi vel snart, sier Bukkvoll mandag.

Bakhmut ligger i Donbas øst i Ukraina, og har hatt de blodigste kampene i Ukraina i flere måneder nå.

[ – Hvis de russiske soldatene drar hjem, kan radikale ting skje fort ]

– Prøver på to ting

Ukrainske styrker er nå blitt redusert til å holde små lommer i byen, men de har gjort fremskritt mot de russiske ytterkantene, og vil nå prøve å omringe byen, ifølge ukrainske myndighetspersoner og militært personell i byen, skriver The Washington Post.

– Hvis Ukraina klarer å omringe Bakhmut, kan de hindre forsyninger inn til russiske styrker i Bakhmut, og hindre styrkene i å komme seg ut. Det er ikke en seier for russiske styrker i Bakhmut hvis de blir omringet av fienden, sier Bukkvoll, men legger til:

– Det er ikke sikkert Ukraina klarer det. De ukrainske styrkene som prøver å omringe Bakhmut er ikke en del av styrkene som skal brukes til den ventede ukrainske motoffensiven. De kriger stort sett med gammelt utstyr fra sovjettiden. Så de har ikke det beste utstyret, men styrkene som er der er ganske godt trente.

– Hva tror du vil skje i Bakhmut nå?

– Jeg tror Ukraina prøver på to ting nå. Det ene er å hindre at Russland får den symbolske og moralske seieren å ha tatt Bakhmut. En russisk seier i Bakhmut kan ha positiv effekt på kampmoralen hos russiske styrker, men dersom det viser seg at Russland ikke engang får full kontroll i Bakhmut, vil det kunne ha motsatt effekt hos russiske soldater, sier Bukkvoll.

– Det andre er at Ukraina, dersom de fortsetter kampene i Bakhmut, trekker russiske styrker fra andre områder til Bakhmut. Det er jo et nullsumspill; dersom man flytter styrker til ett sted, får man færre et annet sted, sier han.

En boligblokk i Bakhmut står i brann etter et angrep. Bildet er levert fra den ukrainske hæren. (Den ukrainske hæren/AFP/AFP)

Nå som Russland har tatt kontroll på i alle fall det meste av byen, må russiske styrker også sørge for å beholde kontrollen. Militære analytikere sier at dersom Russland fortsetter å sende forsterkninger for å forsvare kontrollen av byen, vil det svekke russiske styrkers mulighet til å stå imot en bredere ukrainsk motoffensiv som er på trappene øst i Ukraina, skriver The New York Times.

Ukrainske militærledere har lenge sagt at målet deres i Bakhmut har vært å slite ut og drepe russiske styrker i langvarige kamper der, og på den måten kjøpe seg tid for å forberede og skaffe nok våpen til en bredere våroffensiv.

[ Ukrainsk motoffensiv: – Forventningene er overdrevne ]

Hvorfor så viktig?

– Kampmoralen til russiske styrker er en joker, og vi vet ikke hvor mange russiske styrker som står i Bakhmut, sier Bukkvoll.

Han peker på at Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev, som er nåværende nestleder i Russlands nasjonale sikkerhetsråd, har sagt at Russland har rekruttert 100.000 soldater siden jul.

– Det høres mye ut uten at de har igangsatt en mobilisering. Men om det er en viss grad av sannhet i det tallet, og de har fått en viss opptrening, er det jo slik at jo flere styrker Russland har ved fronten, jo flere har de også å plassere ut i Bakhmut. Men det hele er veldig usikkert. Og det handler ikke bare om antall styrker, men også om hvor godt trent og hvor motiverte de er, sier forskeren.

– Putin har vært desperat etter en seier, sier Tor Bukkvoll. Putin erklærte seier i Bakhmut, men ukrainske myndigheter bestrider at russiske styrker har fullstendig kontroll. Her president Vladimir Putin. (TATIANA BARYBINA/AFP)

Han sier han ikke tror Bakhmut blir like sentral i kampene når Ukraina setter i gang sin motoffensiv et sted øst i Ukraina, med mindre Bakhmut blir en del av selve motoffensiven. Det er ikke klart hvor Ukraina vil sette inn motoffensiven. Det kan være i Donbas, regionen der Bakhmut ligger, eller lenger sør i den østlige delen av Ukraina, eller også lenger nord, sier Bukkvoll.

– Man kan tenke seg at Ukraina i hovedsak kjører en motoffensiv i området rundt Bakhmut og ikke i sør. Politisk kan det være mye å hente på å gjøre det i Donbas, for mye av narrativet fra Putin er at de skal frigjøre områder i Donbas, og hvis Putin mister en stor del av det han mener er et viktig mål, er det en viktig seier for Ukraina. Men terrengmessig er det nok mest hente for Ukraina på å gå sørover. Hva som lønner seg mest strategisk militært er usikkert, sier Bukkvoll.

De fleste vestlige analytikere er enige om at en russisk seier i Bakhmut først og fremst vil være en symbolsk seier. Likevel har kampene i så mange måneder dreid seg om nettopp denne byen. En årsak det har vært snakk om, er at Bakhmut er viktig for vannforsyninger til resten av Donetsk, sier Bukkvoll. Men forskeren mener forklaringen handler mer om symbolikk og stolthet fra Russlands side enn om militær strategi.

– Den viktigste grunnen er at partene, og særlig Russland, har ofret så vanvittig mye for Bakhmut. Jo mer de har investert, jo mer er det å miste.

[ Lokker med legelønn for de som drar til krigen ]

[ Disse kjente feriemålene for mange nordmenn er blant verdens mest plastforurensede ]