Han er villig til å ofre livet sitt for et land han ikke tilhører. Det ble nesten utfallet også, kort tid etter at han ble sendt til frontlinjen.

Han bærer det ukrainske flagget stolt på uniformen, men Daniil Yugoslavskiy er egentlig russer.

De siste årene har han bodd i Europa, senest i Spania. Nå er han i Ukraina. Ikke som erobrer, men frigjører.

Yugoslavskiy er en av soldatene som meldte seg inn i Russian Volunteer Corps (RVC), en paramilitær gruppe bestående av russiske statsborgere som kjemper på ukrainsk side i krigen. Der gikk han under kallenavnet «Slava».

Selv ble han overbevist om å slutte seg til militærkorpset etter å ha sett en video fra Civic Council. Gruppa, som Dagsavisen tidligere har omtalt, jobber med å rekruttere russiske statsborgere til militære enheter som RVC.

Tenker ikke på at personen han skyter mot er russer

I et blogginnlegg skriver Yugoslavskiy at han bestemte seg for å krige mot hjemlandet i mai 2022, tre måneder etter invasjonen av Ukraina. Da hadde han bodd utenfor hjemlandet i omtrent fem år, med en trygg og god jobb innen IT.

– Hele tiden før det har jeg ventet og håpet på endringer i Russland. Jeg har deltatt i offentlige diskusjoner, delt materiale, prøvd å få mine medborgere til å endre mening: Tidligere kollegaer, venner og familie. Men håpet mitt var forgjeves. Folk lar seg ikke overtale – russisk propaganda fungerer altfor godt. Endringer kan ikke oppnås fra innsiden av Russland. Det var ikke annet å gjøre enn å ta til våpen og kjempe, skriver han.

Daniil «Slava» Yugoslavskiy på oppdrag for det ukrainske forsvaret. Ikke lenge etter at dette bildet ble tatt, smalt bomben som tok livet av kameraten hans. Også han var russisk statsborger. (Privat)

I et videointervju publisert på Civic Councils Youtube-kanal forteller Yugoslavskiy at han levde et vanlig liv da Russland invaderte Ukraina. Han hadde en god og trygg jobb. Alt dette var han villig til å ofre. Ikke bare for Ukraina, men også Russland. For Yugoslavskiy ønsker nemlig ikke bare å frigjøre Ukraina. Han vil gjøre det samme med Russland.

Russian Volunteer Corps (RVC), eller Russisk frivillighetskorps, og støtteorganisasjonen Civic Council har som mål å styrte dagens russiske regjering og innføre et nytt styre – med militærmakt.

– Det vi alle kjemper for er at Russland endelig skal få reell frihet, noe som i prinsippet ikke har vært tilfelle på lenge, sier Yugoslavskiy i videointervjuet.

Han deler også sine tanker om det å krige mot og, om nødvendig, drepe sine egne landsmenn.

– Hvis de skyter, må vi dessverre skyte også, for det er ingen annen utvei. Det faktum at de er russere og vi ble født i samme land, er det siste du tenker på når det skjer. De er kriminelle, de er bevæpnet og de er dødsfarlige, sier han.

Russian Volunteer Corps (RVC)

Består av russere som har kjempet i og for Ukraina – mot Russland.

Ble stiftet av en ytterliggående russisk høyrenasjonalist, Denis Kapustin – også kjent som Denis Nikitin – i august 2022. Russland har stemplet ham som terrorist.

Hevder å stå bak væpnede operasjoner i russiske Brjansk i mars og i Belgorod 22. til 23. mai.

Er ifølge ukrainsk etterretning en uavhengig undergrunnsgruppe i Russland, med en enhet i den ukrainske fremmedlegionen. Det avviser fremmedlegionen.

En video som ble lagt ut av RVC mandag, viser to menn som hevder de har kapret et pansret russisk personellkjøretøy. Reuters har identifisert en av mennene som Ilja Bogdanov, en russisk statsborger som fikk ukrainsk statsborgerskap i 2015 etter å ha kjempet på ukrainsk side mot russiskstøttede separatister øst i Ukraina.

Deltok ikke på tokt i Russland

I et intervju med Dagsavisen forteller Yugoslavskiy at han kjenner noen av personene som deltok i militæroperasjonen i Belgorod-regionen på russisk side av grensa denne uka. Soldater fra både Russian Volunteer Corps (RVC) og Freedom of Russia Legion (FRL) angrep mandag morgen en russisk grensepost nord for den ukrainske byen Kharkiv og rykket mange kilometer inn i Russland.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste tirsdag at de hadde nedkjempet opprørerne og presset dem tilbake til den ukrainske grensa. De hevdet også at de skal ha drept over 70 opprørere.

Ifølge Yugoslavskiys opplysninger skal samtlige av soldatene han kjenner ha kommet tilbake i live. Det har ikke vært mulig for Dagsavisen å verifisere disse opplysningene.

Selv deltok han ikke i det oppsiktsvekkende toktet på russisk side av grensa. I dag er han nemlig ikke lenger tilknyttet RVC. I stedet ønsker han å melde seg inn i en annen proukrainsk militærenhet med russere. Muligens det nye sibirske korpset, som Civic Council sier de er i ferd med å opprette.

Selv om han fortsatt var tilknyttet RVC, kunne han uansett ikke delta på toktet i Russland.

I dag ligger han nemlig skadet på sykehus.

Det var ikke annet å gjøre enn å ta til våpen og kjempe. — Daniil Yugoslavskiy, russisk soldat som kjemper på Ukrainas side

Daniil Yugoslavskiy under treningsleir med Russian Volunteer Corps (RVC). (Privat)

Krysset grensa med andre russere

Før han fikk komme inn i Ukraina jobbet 29-åringen som frivillig på grensa til Polen, sammen med andre russere som drev med humanitært arbeid.

Senere fikk han muligheten til å knytte seg til det ukrainske forsvaret via Russisk frivillighetskorps. Etter noen uker med trening fikk Yugoslavskiy og hans russiske medborgere i RVC krysse grensa inn til Ukraina.

Den tidligere IT-mannen forteller at grensevaktene ble overrasket da gruppen hans dukket opp og ville inn i Ukraina. Dette skal ha vært første gang en så stor gruppe russere krysset grensa på lovlig vis etter invasjonen.

Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange russere som kjemper på Ukrainas side i krigen, men Yugoslavskiy anslår at det dreier seg om hundrevis, om ikke tusenvis, av soldater.

Kameraten ga sitt eget liv for Ukraina

Kort tid etter å ha ankommet Ukraina, ble Yugoslavskiy sendt til frontlinjen i Zaporizjzja-regionen. Da viser kalenderen april.

Det tok ikke mange dagene før tjenesten hans ble avsluttet mye tidligere enn planlagt.

Under et oppdrag smeller det plutselig rett ved der Yugoslavskiy står. Den dag i dag vet han fortsatt ikke om eksplosjonen skyldtes artilleri, en granat sluppet fra en drone eller noe helt annet. Det eneste han vet er at eksplosjonen snudde opp ned på alt.

Ved siden av Yugoslavskiy sto kameraten hans, Dima, som gikk under det militære kallenavnet «Storm». Russeren blir truffet av splinter i brystregionen. Yugoslavskiy forsøker å gi ham førstehjelp, men kameraten dør senere av skadene.

Krateret etter bomben som eksploderte ved russiske Daniil Yugoslavskiy Ifølge Yugoslavskiy skal dette være krateret etter bomben som drepte kameraten og førte til at han selv endte opp på sykehus. (Privat)

Nekter å gi seg

Selv fikk Yugoslavskiy flere bombesplinter i foten. Kraften til den ene splinten var så stor at den kløyvde støvelen før den traff foten hans.

Slik så støvelen til Daniil Yugoslavskiy etter å ha blitt truffet av bombesplinter. (Privat)

Da han ble innlagt på sykehus var Yugoslavskiy bekymret for at han ikke ville få den samme behandlingen som de andre sårede soldatene, fordi han er russisk statsborger. Det var en bekymring som han ikke trengte å dvele over. Han ble behandlet likt som alle de andre.

Det skulle vise seg at akillessenen og store deler av musklene i Yugoslavskiys fot hadde blitt revet av da splintene traff ham. Ifølge legene vil han kunne gå igjen, men det vil ta opptil et halvt år før det kan skje.

I mellomtiden, fra sykesenga, trener soldaten på å fly og detektere droner. Russeren har ikke tenkt til å la skaden hindre ham i å kjempe for Ukraina.

– Jeg vil returnere til slagmarken så fort som mulig, sier han til Dagsavisen.

I dag er Daniil Yugoslavskiy innlagt på sykehus i Ukraina. Noen av splintene sitter fortsatt fast i foten. (privat)

Samtidig tenker han mye på eksplosjonen og tapet av kameraten.

– Følelsene mine er blandede. Sorg for at Dima ble drept og for det faktum at det er flere krigsofre. Ærlig talt prøver jeg å være følelsesmessig frakoblet, bare fokusere på treninger og gjøre så mye jeg kan for at Ukraina skal seire. Skjønt, jeg er ikke sikker på om frakoblingen fungerer.

