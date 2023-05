Har rekruttert soldatene som står bak angrepene i Russland: – Kunne ikke vente på Ukraina

Mandag krysset soldater grensen i Belgorod-regionen og angrep flere mål på russisk side.

Ifølge russiske myndigheter skal flere personer være såret og minst én drept i angrepene. De hevder videre å ha drevet soldatene vekk.

De to paramilitære gruppene Russian Volunteer Corps (RVC) og Freedom of Russia Legion (FRL) har tatt på seg ansvaret for angrepet. RVC jobber tett med organisasjonen Civic Council (CC).

Dette er Civic Council

Civic Council (CC) er en uavhengig militærpolitisk gruppe, opprettet av russiske borgere som følge av Russlands krig med Ukraina.

De anser det nåværende politiske regimet i Russland som en terrorstat, og mener fjerning av dette regimet krever bruk av væpnet makt.

Organisasjonen jobber blant annet med å rekruttere soldater til Russian Volunteer Corps (RVC), en paramilitær gruppe bestående av russere som ønsker å kjempe mot det russiske regimet, og andre lignende militære grupperinger som støtter Ukraina.

Anastasia Sergeeva er statsviter og en av grunnleggerne av Civic Council, hvor hun i dag har tittelen internasjonal sekretær. Sergeeva lever, som mange andre i CC, i eksil. Hun måtte forlate Russland for ti år siden og bor nå i Polen.

Før hun flyktet fra hjemlandet, brukte hun mesteparten av sitt voksne liv på å forsøke å bringe demokrati og selvstyre til Russland med fredelige metoder. Det mener hun ikke lenger er mulig.

– Det kan ikke oppnås uten militær inngripen. Det er trist å innse, men det er sannheten, sier hun til Dagsavisen.

– Jeg kunne ikke sette meg ned og vente på at ukrainerne skulle beseire Putin. Jeg innså at jeg måtte gjøre det sammen med dem, legger hun til.

Sergeeva drømmer om å en dag kunne returnere til hjemlandet.

– Jeg vil ta tilbake hjemlandet mitt, så jeg kan komme tilbake og bo i hjembyen min, St. Petersburg, og gjøre det bedre å leve for barna mine, sier hun.

Anastasia Sergeeva var med på starte opp Civic Council, et initiativ som blant annet jobber med å rekruttere russiske soldater som ønsker å kjempe mot Russland. (Civic Council)

Åpen om høyreekstremt opphav

Russian Volunteer Corps, eller Russisk frivillighetskorps, anses som en terrorgruppe av russiske myndigheter. Flere medier, deriblant Reuters, har tidligere skrevet om gruppas tilknytning til høyreekstremisme. Dens grunnlegger, Denis Kapustin – også kjent som Denis Nikitin – blir ofte omtalt som en ytterliggående russisk høyrenasjonalist.

Sergeeva bekrefter til Dagsavisen at RVC ble grunnlagt av høyreekstreme russere, som forlot hjemlandet etter Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014.

– Noen av dem som flyktet sluttet seg til Azov for å kjempe for Ukraina. Så ja, de er langt til høyre. Men de var de første russerne som organiserte seg for å kjempe sammen med ukrainere, sier hun.

Soldater fra RVC under operasjonen i Belgorod-regionen i Russland denne uka. (Russian Volunteer Corps/ Handout via Reuters / NTB)

Hun forteller videre at Civic Council nå jobber med å forme en ny militærenhet, et sibirsk korps, som består av det hun kaller anarkister på venstresiden av det politiske spekteret. Ytterligere militære enheter planlegges også. Dette mener hun vil gjøre motstandsbevegelsen bedre representert. CC sier de ønsker å rekruttere alle slags soldater, uavhengig av politisk ståsted.

– Det bor forskjellige mennesker i Russland, så det er bra at hele spekteret av nasjonaliteter og regionale tilhørigheter blir representert, sier hun.

Hevder de har støtte i Russland

På spørsmål om Civic Council har noen støtte blant ordinære innbyggere i Russland, svarer Sergeeva at de får flere henvendelser fra personer som ønsker å bidra som frivillige soldater. Ifølge henne deler også noen borgere viktig etterretningsinformasjon med dem og støtter dem økonomisk i form av donasjoner.

– Mer tid vil gi flere resultater, sier hun.

– Har den militære operasjon i Belgorod de siste dagene gått i deres favør eller disfavør, når det kommer til Civic Councils omdømme blant russere?

– La oss ikke spekulere i det. Alle militæroperasjoner har sine egne mål. PR er ikke en del av det, svarer hun.

Mål: Statskupp

Det endelige målet til Civic Council er å styrte dagens regjering i Russland. Deretter ønsker de å bygge en ny stat.

– Jeg ønsker å bygge denne nye staten, sammen med andre som er med oss nå eller blir med oss i fremtiden. St. Petersburg vil bli en fri by, en port til Eurasia, og en by som alle innbyggerne kan være stolte av, sier Sergeeva.

I tillegg vil gruppa kreve at det gis kompensasjon til Ukraina, samt garantier for internasjonal sikkerhet, menneskerettigheter og antidiskriminering.

Russiske Sergeeva er klar over at disse ambisiøse målene, og hennes sterke motstand til Putins regime, kan sette hennes liv i fare.

– Jeg tenker noen ganger på det, men jeg vet at dette er hva jeg må gjøre. Risikoen jeg tar er uansett ingenting sammenlignet med alle dem som kriger i Ukraina, sier hun.

